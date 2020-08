Muere Pete Hamill, periodista, escritor y voz de NY

Nueva York. Pete Hamill se dedicó a introducir a esta ciudad consigo misma y a todos aquellos que deseaban conocerla, una guía indispensable a través de su trabajo como periodista maestro, ensayista y novelista, y quien seguro le provocó celos a esta metrópolis porque también fue amante de México.

La noticia de la muerte de Hamill anunciada este miércoles generó de inmediato eso mismo que él decía definía a su ciudad. Como escribió en su magnífico libro sobre Manhattan, Downtown: “La ciudad es… la capital de la nostalgia”. Eso, explicó, es en parte por una ciudad que cambia de manera incesante y también consecuencia de la inmigración, y la nostalgia colectiva de lo que todos dejaron atrás al venir para recrear esta metrópolis.

Hamill nació en 1935 en Brooklyn, hijo de inmigrantes irlandeses de clase trabajadora. Abandonó la preparatoria; estudió artes visuales en las noches mientras se desempeñaba en varios empleos (quería ser caricaturista). Pero como él mismo cuenta cuando entró por primera vez a la redacción de un periódico: “era como si hubiera llegado al paraíso. Era rudo y obsceno… era una profesión bohemia, a nadie le pagaban lo suficiente… pero nunca me quería dormir”.

Empezó como reportero en el New York Post en 1960 y después en el New York Daily News –más tarde llegaría ser director de ambos por breves pero extraordinarios periodos– y en New York Newsday. También fue corresponsal en Europa para el Saturday Evening Post y fue enviado de guerra a Vietnam, Nicaragua, Líbano e Irlanda del Norte.

Siempre repetía, con sus colegas, nunca te olvides de dónde eres , con lo cual nunca se mareó aun cuando se reunía con la élite cultural y política, entre ellos Norman Mailer, Jack Lemmon, Shirley MacLaine, Jacqueline Onassis y su amigo Robert F. Kennedy (estaba casi a su lado cuando el entonces candidato presidencial fue asesinado).

Además de sus crónicas y ensayos, Hamill escribió un libro de memorias, A Drinking Life, ganó un Grammy por su texto acompañando el disco Blood on the Tracks de Bob Dylan y escribió un libro sobre Frank Sinatra (https://www.jornada.com.mx/2010/03/17/cultura/a06n1cul). También es autor de novelas, varias bestsellers, incluyendo Snow in August, North River, Forever y la última, Tabloid City, todas ancladas en Nueva York. En casi todas aparece un personaje mexicano.