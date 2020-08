Denuncian a ex funcionario argentino por muerte de Santiago Maldonado

Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad denunció hoy ante la justicia federal a Pablo Noceti, ex jefe de gabinete de esa institución durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), por su responsabilidad en la represión de la gendarmería nacional contra integrantes de la comunidad mapuche, en la provincia sureña de Chubut, el 1 de agosto de 2017, y que terminó con la desaparición del artesano Santiago Maldonado, cuyo cadáver apareció 78 días después en un río cercano al lugar de los hechos.

Noceti estaba presente en el lugar durante el operativo y dio la orden como surge del documento que leyó la actual ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien recibió el informe de las actuales autoridades de Gendarmería sobre lo ocurrido ese día ante un humilde refugio de la llamada Pu Lof de Cushamen, en Esquel, Chubut.

La denuncia contra Noceti, que a su vez recibía órdenes de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien consideraba “terroristas” a los mapuches, también incluyó al ex director nacional de Gendarmería, Gerardo Otero y su segundo, el ex subdirector Ernesto Oscar Robino por graves "irregularidades" en la operación represiva, utilizando una cantidad de fuerzas contra no más de siete mapuches y el joven Maldonado, que los acompañaba en una protesta por la detención del lonko Facundo Jones Huala, de esa comunidad.

“No fue prudente ni razonable realizar el operativo (…) exponiendo al personal a una situación de riesgo innecesario”, considerando que no había razones para iniciar la operación y “sólo se llevó a cabo por voluntad política”, señala el informe de Gendarmería destacando que los jefes principales de esa fuerza se fueron del lugar dejando todo a merced de autoridades sin jerarquía y efectivos “no preparados” para esta acción contra personas desarmadas.

Además, los gendarmes admitieron que no había necesidad de reprimir el bloqueo ese día ni era urgente “llevarlo a cabo en forma inmediata porque la interrupción del tránsito era reciente, no existía desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos para asegurar transitabilidad”. El informe tiene unas 600 páginas.

Bullrich había sido denunciada, por la familia de Maldonado y organismos de derechos humanos, por haber manipulado la información sobre el hecho, apoyada por los medios masivos de comunicación aliados y ex funcionarios del pasado gobierno, y también a la justicia, exculpando a los gendarmes a pesar de todas las pruebas presentadas.

Sergio Maldonado, hermano de la víctima recordó el papel de Noceti en la muerte de Santiago: "Desde el destacamento de Gendarmería en la estancia de Benetton dijo que iba a cazar a los mapuche en flagrancia y después del 1 de agosto de 2017 entraron ilegalmente más de 130 gendarmes y los atacaron. También denunció que cuando el juez de la causa avisó a Noceti que el 5 de agosto iban a hacer rastrillajes y allanamientos en los escuadrones de Gendarmería, lavaron las camionetas y limpiaron las pruebas y destacó que este funcionario "siempre estuvo a la sombra de Bullrich, (…) fue su brazo ejecutor".

Destacó que espera justicia y protestó por la represión ordenada el pasado sábado 1 de agosto por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en esta capital contra una manifestación de jóvenes pidiendo justicia en el aniversario de la desaparición de Santiago, mientras no actuaron policías contra un grupo anticuarentena, auspiciado por Juntos por el Cambio cuando se agrava la situación del Covid-19.

Además se refirió a la injusticia que significa que el ex presidente Mauricio Macri haya viajado a Francia con su familia, considerando que el viaje del ex mandatario es una provocación,

Este día la Asamblea de Ciudadanos Argentinos que residen en Francia (ACAF) repudió la visita deMacri a ese país pidiendo que se le declare "persona no grata" durante una manifestación en la explanada de los derechos humanos de Trocadero, frente a la torre Eiffel. “Su ostentación de lujo desde el hotel La Reserve, contrasta con la grave situación económica que sufre el pueblo argentino producto de las nefastas consecuencias sociales y económicas y del endeudamiento sin precedente en que dejó al país su gobierno entre 2015 y 2019 y de los estragos de la pandemia”, sostuvo la organización en un comunicado.

También señalaron que el ex mandatario viajó "ignorando las consignas nacionales de confinamiento y la normativa de excepción en el ingreso a Francia".y cuando está siendo investigado en varias causas en Argentina.