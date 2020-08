Ante pandemia, Bolivia decide clausurar el ciclo escolar

La Paz. El gobierno de facto de Bolivia anunció la clausura del año escolar a raíz de que el Estado no logra garantizar el acceso a la educación virtual, especialmente en el área rural, siendo este otro efecto de la pandemia.

“La gran mayoría del área rural no cuenta con internet, los niños no tienen internet. La fibra óptica solo llega a las ciudades. No hay condiciones... por lo que hemos visto conveniente clausurar el año escolar”, dijo el domingo el ministro golpista Yerko Núñez en conferencia de prensa.

Núñez explicó que el cierre del año se aplica desde el 3 de agosto. La disposición determina que todos los estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria pasen al curso siguiente, sin que haya ningún reprobado.

El gobierno golpista de Jeanine Áñez suspendió en marzo las clases presenciales, a solo un mes después de que habían empezado, como una medida de precaución sobre la pandemia. En junio determinó una educación virtual hasta diciembre, lo cual generó protestas en La Paz por maestros públicos y padres de familia del área rural.

Núñez explicó que el gobierno ha recibido presiones políticas con las protestas, sin que se proponga ninguna solución por parte de los maestros.

Los padres de familia y los maestros dijeron que van a evaluar la medida.

El país continúa con un incremento de los contagios. El Ministerio de Salud informó que en agosto los fallecimientos son más de 80 por día, llegando a un acumulado de 3 mil 64 decesos y 78 mil 793 contagios.