Miles protestan en Berlín contra restricciones por coronavirus

Berlín. Varios miles de personas se manifestaron este sábado en Berlín para protestar contra las medidas de prevención frente al coronavirus, que según ellas limitan las libertades individuales.

Los manifestantes, unos 17 mil según la policía, son menos que los 500 mil anunciados por los organizadores de la marcha, llamada "El Fin de la Pandemia-Día de Libertad".

Este desfile reunió a "librepensadores", militantes antivacunas, conspiracionistas o incluso simpatizantes de extrema derecha.

Algunos gritaban "Somos la segunda ola", "Resistencia" o denunciaban el coronavirus como "una gran teoría de la conspiración".

Muy pocos llevaban mascarilla, indicó un periodista de la Afp en el lugar, y la distancia física de un metro cincuenta tampoco se respetaba.

La policía de Berlín, que pidió a través de altavoces a los manifestantes que respetaran las medidas de seguridad, anunció en Twitter que interpuso una denuncia contra los organizadores por "no respetar las reglas de higiene".

Los manifestantes creen que estas medidas deberían desaparecer, ya que la crisis sanitaria se ha superado.

"Es una pura táctica de miedo: no veo ningún peligro con el virus. No conozco a otras personas enfermas. Conocí muchos enfermos en marzo, esquiadores, turistas, realmente ocurría algo en febrero, pero ahora ya no hay más enfermos", afirmó Iris Birzenmeier a la Afp.

Una opinión que comparte Anna-Maria Wetzel, que llegó con unos 15 amigos desde Bade-Wurtemberg (suroeste), donde ya participó en varias concentraciones similares.

"Los que no se informan por sí mismos, al contrario que nosotros, son ignorantes y creen lo que les dice el gobierno. Entran en el miedo que el gobierno nos mete en la cabeza. Y el miedo debilita el sistema inmunitario", lanza.

Varias contramanifestaciones, entre ellas la del grupo Abuelas contra la extrema derecha, calificaron de "nazis" a los manifestantes.

El lema de la manifestación , "Día de la Libertad", coincide con el título de una película de la directora, Leni Riefenstahl, sobre la conferencia del partido de Adolf Hitler NSDAP en 1935.

Alemania registró hasta ahora 9 mil 200 muertos por coronavirus, una cifra relativamente baja, pero las autoridades ven con preocupación un lento aumento de casos.

Varios responsables políticos criticaron esta movilización, incluida Saskia Esken, responsable de los socialdemócratas, partido minoritario de la coalición gubernamental con los conservadores de la canciller Angela Merkel.

"Sin distancia, sin mascarilla: no solo ponen en peligro nuestra salud, sino también nuestro éxito ante la pandemia y la reactivación de la economía, la educación y la sociedad. ¡Irresponsable!", tuiteó.

El ministro del Interior, Horst Seehofer, se mostró por su parte más comprensivo al respecto, pues "siempre hay opiniones diferentes" cuando se trata de "restricciones a la libertad", aunque, según él, "no son la mayoría".