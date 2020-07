Huracán ‘Isaías’ gana fuerza en el Caribe rumbo a Florida

Miami. El enorme huracán Isaías soplaba este viernes sobre las Bahamas y se encamina hacia Florida amenazando con fortalecerse a categoría 2, en momentos en que ese estado del sureste de Estados Unidos lidia con el avance implacable de la pandemia del coronavirus.

Isaías ganó intensidad la noche del jueves después de pasar por República Dominicana y actualmente sopla con vientos máximos sostenidos de 130 Km/hora cerca las islas Bahamas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Actualmente el fenómeno es una tormenta grande de categoría 1 con vientos que se extienden hasta 335 km desde su centro. Se desplaza hacia el noroeste a unos 28 km/hora.

"Es posible un fortalecimiento hoy (viernes) y se espera que Isaías se mantenga con fuerza de huracán los próximos días", escribió el NHC, con sede en Miami.

Pasará cerca de las Bahamas la noche del viernes y estará sobre o cerca del este de la península de Florida el sábado o el domingo.

El archipiélago de Bahamas está bajo aviso de huracán y la costa sureste de Florida bajo advertencia de tormenta tropical.

El primer ministro de Bahamas, Hubert Minnis, anunció la noche del jueves una relajación de las estrictas medidas de confinamiento por la pandemia para permitir a los residentes prepararse para el huracán.

Sin embargo, advirtió: "No usen este período de preparación de huracanes para socializar y visitar amigos o familiares", dijo en conferencia de prensa.

"Estamos en medio de una pandemia y si no actuamos de manera responsable, las consecuencias podrían ser graves", añadió.

Es el primer huracán que pasa por Bahamas desde que Dorian, con categoría 5, destruyera el año pasado dos de sus islas al estacionarse despiadadamente por tres días sobre el archipiélago.

Here's a GeoColor satellite loop of #Isaias moving across the NE Caribbean into the Dominican Republic. For the latest on marine hazards associated with this system, visit https://t.co/26J6Uogt6o pic.twitter.com/lQUpUn08rz