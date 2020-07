Dice Trump que la construcción del muro ha reducido cruce de migrantes

Ciudad de México. “A medida de que se erige el Muro, los cruces ilegales disminuye. Esta semana pasada construimos más de 10 millas (16.828 kilómetros) de Muro en nuestra Frontera Sur. Ahora tenemos 256 millas (411.9 kilómetros) de NUEVO MURO y estamos en vías de completar otras 300 millas (482.8 kilómetros) para finales de agosto”, tuiteó el presidente estadunidense Donald Trump ayer.

As the Wall goes up, illegal crossings go down. This past week we built over 10 miles of Wall at our Southern Border. We now have 256 miles of NEW Wall and we are on track to have 300 miles completed by the end of August! pic.twitter.com/AWl0dYfY1w