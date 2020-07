Funcionarios señalan que Mauricio Macri “se fugó” a Suiza

Buenos Aires. En plena cuarentena y con los ecos del escándalo por espionaje desde los servicios de inteligencia bajo su gestión, el ex presidente argentino Mauricio Macri partió hoy rumbo a París con destino a Suiza, lo que fue severamente cuestionado por diversos sectores, polémica que tuvo amplio eco en redes sociales.

Incluso la ex diputada Alicia Castro acusó que el ex mandatario conservador se “fugó” del país.

Según reportaron varios medios de prensa locales, el ex mandatario viajó acompañado por su familia en un vuelo de Air France que salió desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, con escala en París, y que tendría como parada final Suiza, donde cumpliría una agenda de actividades en su rol de presidente de la Fundación FIFA.

De acuerdo con trascendidos, el expresidente -quien ya había realizado un vuelo similar en medio de la cuarentena a Uruguay el mes pasado- fue el último en abordar la aeronave y solicitó un paso rápido y discreto por las oficinas de Migraciones y Aduana. Estaría fuera del país hasta principios de septiembre.

Tras la noticia, las redes como Twitter estallaron con mensajes de muchos cibernautas y una etiqueta convertida en tendencia #Sefuga.

Y es que el viaje se da en medio de las investigaciones que se llevan adelante por espionajes desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a varios ex funcionarios e incluso algunos allegados al ex mandatario, como su secretario privado Darío Nieto.

Precisamente ayer, la juez María Servini rechazó el pedido de la defensa de Macri, que había solicitado que no se perite su teléfono en el marco de una causa por el hostigamiento al Grupo Indalo, corporación que agrupa una amplia gama de empresas de producción y servicios de diferentes rubros, refleja el portal El Destape.

La magistrada sostuvo que el estudio del teléfono no compromete las garantías constitucionales.

Macri había presentado una apelación ante la jueza para impedir que auditaran las llamadas entrantes y salientes de su celular.

"No hay fronteras cerradas?. No hay restricciones de circulación por la pandemia?. No estaba citado a indagatoria? Macri #SeFuga con su familia en un vuelo de Air France. Por suerte, hay convenio de extradición", disparó en la red social twitter la ex diputada Alicia Castro.