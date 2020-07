Donald Trump sugiere postergar las elecciones presidenciales

Nueva York. Con una pandemia que no logra controlar y cuyo inepto manejo ha llevado a más de 151 mil muertes, y un desplome económico sin precedente desde la Gran Depresión, Donald Trump sugirió hoy postergar una elección que por ahora está perdiendo.

No sorprendió -muchos habían pronosticado que lo haría- pero a la vez asombró su audacia, de proponer algo sin precedente. En un tuit esta mañana Trump insistió en su afirmación sin sustento de que el uso generalizado de boletas por correo (mecanismo que se usará ampliamente por la pandemia) llevará a la “elección más imprecisa y fraudulenta en la historia. Será una gran vergüenza para USA” y con ello sugirió: “¿demorar la elección hasta que la gente pueda votar de manera apropiada y segura?”.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

En su conferencia de prensa supuestamente dedicada al tema del coronavirus, el presidente rehusó retroceder a pesar del hecho de que no tiene la autoridad para cambiar la fecha de una elección y que su sugerencia había sido inmediatamente rechazada por los líderes legislativos de su propio partido.

Una vez más insistió en que el uso del mecanismo del voto a través de boletas enviadas por correo no son sujetas a ningún control y llevarían a un fraude. “No quiero ver una elección chueca”, insistió, agregando que si se usa el voto por correo “esta sería la eleccion más amañada en la historia”.

Poco antes, el líder republicano del Senado Mitch McConnnell como su contraparte en la cámara baja, Kevin McCarthy, habían declarado que nunca antes en la historia del país se ha pospuesto una elección federal, y aseguraron que la elección programada para el 3 de noviembre se llevará a cabo.

Mientras tanto, los demócratas resaltaron que esta propuesta sólo refleja la desesperación de un presidente que está en graves apuros. La presidenta de la cámara baja, la demócrata más poderosa de Washington, Nancy Pelosi, respondió solo enviando por tuit copia de la sección de la Constitución que establece que el Congreso determina las fechas para la elección federal.

Article II, Section 1 of the Constitution states:



“The Congress may determine the Time of choosing the Electors, and the Day on which they shall give their Votes; which Day shall be the same throughout the United States.” https://t.co/NIaa7mQVnn