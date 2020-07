Con motines, exigen atención médica en cárceles de Bolivia

La Paz. Las cuatro cárceles más pobladas del departamento de Cochabamba, en el centro de Bolivia, fueron escenario de motines sincronizados en demanda de atención médica luego de la muerte de un presidiario que podría haber tenido Covid-19, informó el lunes la Defensoría del Pueblo.

Los medios locales mostraron imágenes de detenidos que treparon hasta los techos de las cárceles para reclamar medicinas y la presencia de médicos, debido a que muchos estarían con síntomas del nuevo coronavirus.

"Urge el ingreso de brigadas médicas para hacer un rastrillaje dentro de los recintos penitenciarios para evitar que existan más muertes", dijo el delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.

Según Cox, ocho detenidos murieron en ese departamento con síntomas de Covid-19 y existe el riesgo de que el virus se propague por toda la población penitenciaria.

"No hay médicos, no hay medicamentos, se están muriendo adentro. No es posible que los dejen morir. Somos seres humanos", dijo Susana, familiar de un preso del penal de San Sebastián.

El superpoblado sistema carcelario de Bolivia registró varios decesos en los últimos meses cuyas causas no se han podido confirmar por falta de pruebas para el coronavirus.

Sólo en las cárceles de San Pedro, en La Paz, y Palmasola, en Santa Cruz, han muerto más de 60 personas por coronavirus, según el reporte preliminar de las autoridades.