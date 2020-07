Estrategia violenta de Trump en Portland reaviva las protestas

Portland. Una persistente multitud de manifestantes seguían en el exterior de una corte federal en Portland, Oregon, en la madrugada del sábado mientras lanzaban fuegos artificiales contra el inmueble, bajo nubes de gas lacrimógeno lanzado por fuerzas de seguridad federales.

Miles de personas salieron a la calle horas después de que un juez federal negó la petición de Oregon para restringir las acciones de agentes federales que detienen a participantes de las manifestaciones que han sacudido la ciudad y que enfrentaron a las autoridades locales con el gobierno de Donald Trump.

A las 20 horas, varios cientos de personas, la mayoría con mascarilla y muchos ellos también con casco, se reunieron cerca de una fuente en la que suelen darse cita los grupos antes de marchar hacia el Palacio de Justicia Mark O. Hatfield, donde hay agentes federales desplegados.

Entre los grupos organizados presentes, incluyendo Healthcare Workers Protest, Teachers against Tyrants, Lawyers for Black Lives y Wall of Moms, estaba la comisionada de Portland, Jo Ann Hardesty, quien se dirigió a la multitud en el exterior del tribunal federal.

A las 21 horas, los participantes eran varios miles. Apiñados, llenaron la zona y las calles aledañas al grito de “Black Lives Matter” y Federales, váyanse a casa .

A medida que avanzaba la noche, los inconformes sacudieron con fuerza la cerca del tribunal y lanzaron fuegos artificiales y botellas de cristal hacia el inmueble. Los agentes federales respondieron con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento.

Los productos irritantes hicieron que los manifestantes se dispersaran, algunos enfermaron y otros se quedaron frente al tribunal con sopladores de hojas para redirigir los gases de vuelta hacia el inmueble. Los agentes federales tenían máquinas similares para responder.

Mientras las nubes de gases lacrimógenos flotaban por la calle, los manifestantes se reagrupaban rápidamente y volvían a cantar y a sacudir la cerca que los separaba de las fuerzas de seguridad federales en la corte.