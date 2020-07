‘Hanna’ se degrada a tormenta tropical

Houston. Hanna, el primer huracán de 2020 sobre la costa del Atlántico, se degradó el domingo a tormenta tropical a su paso por Texas, provocando fuertes lluvias y amenaza de inundaciones en ese estado del sur de Estados Unidos, ya duramente golpeado por la pandemia, mientras Hawái se prepara para recibir a otra tormenta.

Hanna aún llevaba vientos de unos 65 kilómetros por hora mientras marchaba hacia el noreste de México, dijeron meteorólogos.

"Se espera un debilitamiento adicional a medida que el centro de Hanna se mueva más hacia el interior y que el ciclón se debilite a una depresión tropical más tarde hoy y se disipe el lunes", informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

No hubo informes inmediatos de víctimas o daños graves, y tanto México como Texas habían levantado todas las advertencias de tormentas costeras por la tarde.

Los meteorólogos advirtieron sin embargo que las fuertes lluvias podrían producir "inundaciones repentinas que amenazan la vida" en el sur de Texas y deslizamientos de tierra en los estados del norte de México.

Un segundo sistema de tormentas, el huracán Douglas en el Pacífico, se extendía sobre las islas hawaianas el domingo y se esperaba que se trasladara a partes del estado en las últimas horas del domingo y el lunes.

Una advertencia de huracán fue lanzada para los condados de Maui y Kauai, así como para Oahu, la isla en la que se encuentra Honolulu, una ciudad de poco menos de 350 mil habitantes.

El huracán de categoría 1 se produjo a unas 290 km al este de la capital, Honolulu, a las 18:00 horas, con vientos de hasta 145 km por hora.

"Se pronostica un debilitamiento gradual durante las próximas 48 horas, pero se espera que Douglas siga siendo un huracán a medida que avanza por las islas", señaló el NHC.

Además, agregó que se esperaba que la tormenta trajera olas y lluvias potencialmente peligrosas y destructivas de hasta 380 mm.

En Honolulu, el alcalde Kirk Caldwell abrió centros de evacuación con espacio para 1.600 personas, pero advirtió que deberían usarse como una "última opción", y que aquellos que necesiten refugio deberían usar tapabocas, tomarse la temperatura y cumplir con requisitos de distanciamiento social, informaron medios locales.

Caminos inundados en Texas

El presidente Donald Trump tuiteó cuando Hanna tocó tierra el sábado que su administración trabajaría en coordinación "estrecha" con las autoridades estatales, e instó a los lugareños a "proteger a su familia y sus propiedades".

My Administration is closely monitoring Hurricane Douglas off Hawaii & Hurricane Hanna, which has now made landfall in Texas. We continue to coordinate closely with both states — listen to your emergency management officials @Hawaii_EMA & @TDEM to protect your family & property! https://t.co/tFxHLSqcBE