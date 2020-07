Homenaje musical a trabajadores de la salud de Cuba/ Michael Moore

Hola, me llamo Michael Moore y me honra participar en este concierto por Cuba.

Doy las gracias a todos los músicos que actuarán esta noche, así como a otras personas que se han sumado a este homenaje que rendimos a los trabajadores de la salud de todo el mundo, quienes arriesgan sus vidas para salvar otras, en medio de esta pandemia; y en especial, a los trabajadores de la salud de Cuba, los cuales se han desplegado por todo el mundo para ofrecer su ayuda a los necesitados.

He conocido de primera mano, en la propia Cuba, el sistema de salud de ese país. Allí estuve y filmé un documental dirigido a mis compatriotas estadounidenses. En esta obra, describí cómo funcionaría un sistema sanitario, si la salud y la atención médica fueran derechos humanos.

Tenemos mucho que aprender de los cubanos, y también mucho que agradecerles.

Como estadounidense, me es difícil conocer los obstáculos que mi país ha impuesto a la vida, al bienestar y a la propia supervivencia de los cubanos. Y a pesar de todos esos atropellos, los cubanos exhiben esos logros.

Ojalá pudiera decirles que esos atropellos terminarán en breve. Queda mucho por hacer. Pero esta noche, disfrutemos la música, demos las gracias por estar todos vivos, y no olvidemos nuestro deber con nuestros conciudadanos del planeta: el deber de acompañarlos cada vez que nos necesiten.

Quiero dar las gracias a los médicos, enfermeros y demás trabajadores cubanos que así han obrado. Quizá un día de estos, ustedes puedan venir por aquí a ayudarnos a nosotros. Muchas gracias.

Esta fue mi primera grabación.

Ahora filmaré mi segunda.

¿Esta filmación requiere otro de vestuario? De ser así, me hace falta otra camiseta negra para cambiarme.

Hola. Me llamo Michael Moore. Estamos en la segunda noche del Concierto por Cuba.

Agradezco mucho poder ser parte de este proyecto. Soy estadounidense, y a los cubanos les digo lo siguiente: ustedes han padecido y sufrido muchísimo como consecuencia de las políticas de mi entrañable país. Primero fueron colonia, y después, han enfrentado más de 60 años de embargo, acoso e intentos de dificultarles la vida lo más posible. Y todo ello, en nombre nuestro. Es lamentable. Sé que durante la presidencia de Obama se abrió brevemente una ventana, y pareció que las cosas mejorarían.

Es triste: quien dirige nuestro país hoy día es una persona que no fue electa por el pueblo. La mayoría de nuestros electores indicaron en las urnas que no querían a este hombre como su presidente. Y aquí estamos, pero tal vez no estemos así por mucho más tiempo.

Por tanto, en vez de ponernos a pensar en él esta noche, disfrutemos la música. Me honra ser parte de este proyecto. Me honra compartir el escenario con otras personas que usarán de la palabra. Mantengamos nuestra convicción de que los pueblos, dondequiera que estén, quieren justicia, quieren la paz y creen que la atención médica es un derecho humano. Doy las gracias por participar en esta celebración. Es una gran oportunidad. Así que inviten a sus amigos a que se conecten con esta noche increíble. Gracias a todos. Gracias, médicos y enfermeros cubanos, y gracias a todas las demás personas que en el mundo arriesgan sus vidas para salvar otras en medio de esta pandemia. Este virus pasará. Hay otros virus de los que debemos ocuparnos. Y esos también pasarán. Gracias a todos. Disfruten el concierto.

Gracias a todos. Gracias por hacer esto.