Trump, entre la crisis económica y un huracán llamado pandemia

Nueva York. El doble huracán de la pandemia y la crisis económica azotan a Donald Trump quien cada día insiste —mientras su país sigue como el más contagiado y mortal del mundo y con una tercera parte de la población sin poder pagar mensualidades de sus hogares— en que todo está bajo control y culpando a todos menos a sí mismo por el desastre del cual ahora su propias sobrina dice que debería renunciar antes de llevar al país a la ruina.

La pandemia descontrolada en Estados Unidos está registrando nuevo récord de contagios cada día de esta semana, la Casa Blanca y su jefe descalifican a todos y a todo lo que reporte la verdad sobre las dimensiones de la crisis de salud pública y sus consecuencias económicas.

Continuó la guerra de la Casa Blanca contra el doctor Anthony Fauci —el principal experto del gobierno para la pandemia— a tal nivel que incluyó algo sin precedente: el asesor de comercio de Trump, Peter Navarro, publicó un artículo de opinión en USA Today atacando públicamente a su propio colega gubernamental, afirmando que “siempre ha estado equivocado en todo”. Fauci hoy comentó que estaba asombrado por estos ataques y sugirió dejar de lado toda esta “tontería” para enfocar todos los esfuerzos contra el Covid-19.

En Florida, estado clave para la reelección de Trump, su residencia oficial, y sede de la convención republicana el próximo mes, el Covid-19 está matando aproximadamente el mismo número de gente que en toda la Unión Europea (la cual tiene 20 veces la población).

En otro frente electoral, Trump atacó a su contrincante demócrata Joe Biden, como alguien que llevará Estados Unidos al caos -o peor, al socialismo. El martes, Trump asombró al usar a la Casa Blanca para un discurso electoral y hoy continuó ese mensaje por tuit advirtiendo que Biden “y la Izquierda Radical quieren abolir a la policía, abolir a ICE [el servicio de inmigración)… abolir los suburbios, abolir la Segunda Enmienda [que supuestamente protege el derecho privado a las armas)- y abolir el American Way of Life. ¡Nadie estará seguro en la America de Joe Biden!”.

Al mismo tiempo, en medio de la peor recesión desde la Gran Depresión, la Casa Blanca, en una iniciativa oficial encabezada por Ivanka Trump, la hija millonaria del presidente multimillonario instó a los estadunidenses desempleados -por ahora unos 18 millones junto con otros 33 millones que reciben beneficios de desempleo- a usar esta coyuntura para “buscar algo nuevo”.

Según algunos cálculos, un 32 por ciento de los hogares en el país no lograron pagar por completo sus rentas o sus mensualidades de sus hipotecas, reporta CNBC. Al mismo tiempo, se espera centenas de miles de posibles lanzamientos al vencerse las moratorias para expulsar a inquilinos por falta de pago.

La sobrina de Trump, la sicóloga Mary Trump, declaró hoy que su tío “debe renunciar”, advirtiendo que “es absolutamente incapaz de ser líder de este país y es peligroso permitir que lo haga”, comentó a ABC News. El libro de la sobrina, publicado esta semana, afirma que su tío es “el hombre más peligroso del mundo”, que viene de una historia familiar de abuso mental, que hizo trampa en el examen de ingreso para la universidad (le pagó a otro para hacerlo) y que es tan frío que la noche que cuando el padre de la autora, el hermano mayor del presidente, murió en un hospital a causa de alcoholismo, su hermano Donald le dejó solo y decidió irse al cine.

Mientras tanto, otra parte de la familia, la hija del presidente Ivanka, decidió emitir un tuit la noche del martes alabando la marca de alimentos latinos Goya, con una foto de ella con una lata de frijoles negros y el mensaje de “Si es Goya, tiene que ser bueno”. El ejecutivo en jefe de esa empresa Robert Unanue había estado en la Casa Blanca con Trump la semana pasada, donde declaró que “todos estamos verdaderamente bendecidos por tener un líder como el presidente Trump”, detonando un movimiento de boicot a la empresa por amplios sectores latinos.

El famoso chef español Jose Andrés tuiteó un mensaje a Unanue recordando que Trump “ha dejado en el hambre a Latinos y muchos estadunidenses. Ha enjaulado a niños latinos. Se le ha olvidado a la comunidad latina en esta pandemia. Ha llamado violadores a mexicanos. ¿Estamos bendecidos?”.

Por lo tanto, muchos señalaron que Ivanka violó leyes que prohíben a empleados federales usar sus puestos para “endosar cualquier producto”. La diputada federal progresista Alexandria Ocasio-Cortez respondió con un tuit en español: “Si es Trump, tiene que ser corrupto”.

“Nunca antes ha llegado una elección en Estados Unidos en tal momento de mortificación nacional”, escribió el columnista conservador George Will en el Washington Post, señalando que “por primera vez en su historia, [Estados Unidos] da lástima”. Señala el país está en una “espiral hacia abajo” bajo un gobierno federal que “ahora es administrado por un régimen gángster”.

Will, junto con otros, advierte que Trump ya está minando la legitimidad de la próxima elección al repetir que será “corrupta” y repleta de fraude para poder rehusar aceptar sus resultados.

El analista liberal y ex secretario de Trabajo Robert Reich advierte que: “si piensan que Trump está contra las cuerdas y seguramente perderá en noviembre, piensen de nuevo. Hará cualquier cosa para ser reelecto. Nuestro lado tiene sus límites porque nosotros creemos en la democracia. Trump no tiene límites porque él no los tiene”.