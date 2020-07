Muere la hija menor de Nelson Mandela

Johannesburgo. Zindzi Mandela, militante anti-apartheid e hija menor de Nelson Mandela, el primer presidente negro de la historia de Sudáfrica, murió este lunes a los 59 años en un hospital de Johannesburgo.

En un comunicado, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa presentó sus "sinceras condolencias a la familia Mandela", y se declaró "profundamente entristecido por la muerte de (...) Zindziswa +Zindzi+ Nobutho Mandela".

Las causas de su fallecimiento no fueron precisadas. Actualmente era embajadora en Dinamarca.

El jefe de Estado sudafricano rindió homenaje a "una valiente militante política", que participó en la rama armada del Congreso nacional africano (ANC), punta de lanza de la lucha contra el régimen del apartheid, oficialmente desmembrado en 1994.

"Zindzi Mandela era conocida en el país y en el mundo. Durante nuestros años de combate, hizo que se tomara conciencia de la inhumanidad del sistema del apartheid, y de la irrevocable determinación de nuestro combate por la libertad" explicó Cyril Ramaphosa, miembro del ANC, partido en el poder desde 1994.

