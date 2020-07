Protestan miles en Rusia contra persecución de Serguei Furgal

Moscú. Nunca se hubiera podido imaginar el Kremlin que su decisión de sancionar la detención y traslado a una cárcel de Moscú del gobernador del krai (territorio) de Jabarovsk, Serguei Furgal –bajo sospecha de haber ordenado el asesinado de dos empresarios hace quince años y publicitada como el enésimo éxito del FSB (siglas en ruso del Servicio Federal de Seguridad)– provocaría, este sábado, el mayor mitin de protesta de la historia de su homónima capital.

Decenas de miles de personas –no menos de 30 mil, según cálculos conservadores– llenaron la plaza principal de la ciudad de Jabarovsk, en el extremo oriente del país, para expresar su rechazo a la persecución judicial de Furgal, quien postulado por el nacionalista Partido Liberal Democrático arrasó en las elecciones de 2018, derrotando al entonces gobernador y candidato a la reelección por el oficialista Partido Rusia Unida, Viacheslav Shport, impuesto por la Oficina de la Presidencia rusa.

Por primera vez en Rusia –en los veinte años que gobierna el presidente Vladimir Putin– coincidieron ciudadanos y autoridades como participantes en un mitin de protesta contra el Kremlin, además no autorizado por las restricciones que impone la epidemia de coronavirus, mientras la policía local se sumó a los reclamos y la Guardia Nacional no intervino para dispersar a los reunidos.

La indignación de las personas que votaron por Furgal las hizo salir a la calle, pues no creen que sea cierta la acusación contra su gobernador basada sólo en el testimonio de un empresario que, para rebajar su posible condena, aceptó colaborar con la fiscalía e incriminó a su antiguo socio en hechos que ocurrieron en 2005.

Las exigencias que se corearon en la concentración multitudinaria dan idea de que la detención de Furgal devino la gota que rebasó el vaso de la paciencia de los habitantes de Jabarovsk ante las imposiciones de Moscú: “¡Es nuestra elección!”, “¡Que vuelva Furgal!”, “¡No más abusos”, “¡Vergüenza para el Kremlin!” y “¡Putin, renuncia!”.

El gobierno de Jabarovsk, el cual estuvo representado con oradores que demandaron desde la improvisada tribuna que se levanten los cargos contra Furgal y se ponga fin a lo que denominaron “acoso por motivos políticos”, emitió un comunicado al término del mitin que exhortó a los ciudadanos a guardar la calma.

“Ahora les pedimos de favor no cometer disturbios. Ustedes ya hicieron pública su posición. Nosotros la compartimos y respetamos, es muy valiosa. Pero los instamos a no ir contra el sentido común. Cualquier agresión puede causar daño a todos, incluido el gobernador de Jabarovsk, Serguei Furgal. Por favor, váyanse a casa y estén con sus seres queridos. No escuchen a ningún provocador”.

También hubo este sábado acciones de protesta en Komsomolsk, Nikolayevsk, Viazemsk, Elbane y otras localidades del territorio de Jabarovsk.