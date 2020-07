Refuta FDA dicho de Trump de que el virus es inofensivo en 99% de casos

Washington. El comisionado de la Administración sobre Alimentación y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su siglas en inglés), Stephen Hahn, tuvo que salir ayer al paso de las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que el coronavirus es totalmente inofensivo en 99 por ciento de los casos, en momentos en que la pandemia de Covid-19 en el país registra 129 mil 871 muertos y 2 millones 874 mil 129 contagios.

No voy a entrar en quién tiene razón o quién no , aclaró Hahn, miembro de la fuerza de tarea para el coronavirus de la Casa Blanca, en declaraciones a CNN. Lo que diré es que tenemos datos que demuestran la existencia de un problema grave. La gente debe tomárselo en serio , señaló al preguntarle sobre la veracidad de las palabras de Trump.

En uno de sus discursos del sábado con motivo de los festejos del Día de la Independencia, Trump dijo que ahora hemos hecho pruebas a casi 40 millones de personas. Al hacerlo mostramos casos, 99 por ciento de los cuales son totalmente inofensivos. Ningún otro país puede mostrar estos resultados, porque ningúno tiene las pruebas que tenemos, no en términos de números, no en términos de calidad , informó el rotativo The Guardian.

No quedó claro cómo fue que el presidente determinó la cifra de 99 por ciento, ni tampoco ofreció evidencia.

Y al contradecir al principal experto en enfermedades infecciosas de su administración, Anthony Fauci, y otros especialistas, Trump hizo una predicción optimista: Probablemente tendremos una solución terapeútica o una vacuna antes de fin de año . La elección en la que busca renovar su mandato es el 3 de noviembre.

El jefe de la FDA se mostró cauteloso al respecto y explicó que pese a que se han hecho esfuerzos de investigación con una velocidad sin precedente , no puede predecir cuándo habrá una vacuna .

Pocos expertos confían en que para fin de año haya una vacuna disponible de forma masiva.