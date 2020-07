Canallesco vincular a CFK al asesinato de empresario: Alberto Fernández

Buenos Aires. El presidente argentino, Alberto Fernández, calificó como “canallesco” y de “miserabilidad política” el comunicado de la opositora y derechista alianza Juntos por el Cambio, que señala que el asesinato de Fabián Gutiérrez, el pasado viernes en el Calafate, provincia de Santa Cruz, reviste “la mayor gravedad institucional”, vinculando el crimen con el hecho de que hace más de diez años la víctima fue secretario de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, contando la oposición con la complicidad de los medios masivos de comunicación que han desatado una “guerra mediática” contra la ex mandataria, como se denuncia aquí.

Esto provocó una reacción de diversos sectores, y las declaraciones de rechazo siguen apareciendo en todo el país y están produciendo un terremoto en la propia alianza derechista opositora.

La insistencia de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, del pasado gobierno de Mauricio Macri -ahora presidenta del partido del Propuesta Republicana (PRO) cuyo principal dirigente es el ex mandatario- por sacar apresuradamente el comunicado, sin conocer los antecedentes del asesinato de Gutiérrez, fue acompañada por el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que preside la Unión Cívica Radical (UCR) y Maximiliano Ferraro de Coalición Cívica, todos aliados en Juntos por el Cambio, pero al parecer sin consultar a otros dirigentes, lo cual derivó en una severa crisis en la oposición.

Mientras la familia de Gutiérrez rechazó toda especulación política sobre esta muerte y se refirió a “un crimen por dinero”, ya que Fabián “estaba haciendo negocios” como empresario y todas las pruebas y testimonios demuestran que los responsables son cuatro jóvenes, que frecuentaban a la víctima, uno de ellos muy cercano, en cuya casa fue enterrado el cadáver. Allí lo trasladaron después de matarlo en forma atroz, al parecer demandándole una supuesta suma de dinero, que tendría Gutiérrez.

La reacción ante el comunicado opositor es no sólo de condena sino que fue considerado como similar a lo que sucedido tras la muerte por suicidio del ex fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, tratando de involucrar a la ex presidenta y ahora vicepresidenta Fernández de Kirchner en un intento fuerte para desestabilizar a su gobierno y destituirla.

Ahora se destaca la complicidad de periodistas y medios aliados al macrismo, que mantuvieron una “guerra “constante” para golpear a la ex mandataria y su familia, en una persecución política –mediática que continúa.

De la misma manera hay un fuerte rechazo entre los radicales de la UCR, y a lo que se añade que Cornejo propuso hace unos días la posibilidad de separar a la provincia de Mendoza de Argentina, considerando “que tenían todo para ser un nuevo país”.

El Instituto Patria, sede cultural y política del kirchnerismo, repudió “enérgicamente el contenido del documento, “que con total miserabilidad y sobrepasando todos los límites de la dignidad humana busca instalar nuevamente en la sociedad argentina el imperio del odio”.

Añade que “la falta de respeto al dolor de una familia y el uso político de tan lamentable suceso pone de manifiesto una vez más su absoluto desprecio por la vida democrática”.

Los Sacerdotes de la Opción Acción por los Pobres “cercanos al papa Francisco” calificaron el comunicado como despreciable al intentar vincular al gobierno y, en particular a la vicepresidenta y a su familia, con la muerte violenta de Gutiérrez y sostienen que “desde hace ya varios meses la sociedad de nuestra patria viene soportando pacientemente los embates irresponsables y disolventes surgidos desde sectores importantes de la oposición al -gobierno nacional”, y denuncian la complicidad de buena parte de los medios de comunicación a fin de “minar la autoridad política” de quienes gobiernan.

Bajo el título de “Extrema inmoralidad”, el Grupo de Curas critica enérgicamente a políticos y medios de comunicación “que se han propuesto minar la autoridad política y moral de aquellos sobre quien recae la responsabilidad de gobernar y guiar al país en estos momentos de enormes dificultades sanitarias, económicas y sociales”.

Destacan que no sólo son estas las actitudes antidemocráticas sino que existen “invitaciones a armarse”. Amenazas de separatismos provinciales y otra larga colección de etcéteras: todo fundándose en la tergiversación de la verdad y mentiras lisas y llanas. Se expresan asimismo advirtiendo esto “llevó la paciencia de la sociedad al límite de lo tolerable". De la misma manera denuncian el accionar de la oposición, en contra de la cuarentena, sólo por política destructiva y arriesgando la vida de muchos de sus seguidores.