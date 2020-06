Aprieta Trump la restricción de visas

Washington. El gobierno de Donald Trump extenderá las restricciones para la migración documentada hacia Estados Unidos hasta finales de 2020 y ampliará a nuevas categorías el bloqueo de visas temporales, incluidas las usadas ampliamente por las compañías de tecnología y corporaciones trasnacionales, con el objetivo de combatir el desempleo generado por el coronavirus, anunció ayer la Casa Blanca.

El gobierno estadunidense dijo que la medida es una forma de liberar empleos en una economía que sufre los estragos del coronavirus. Un funcionario de alto rango que habló con los reporteros bajo condición de no ser identificado estimó que las restricciones liberarán hasta 525 mil empleos para los estadunidenses.

El presidente Trump está enfocado en que los estadunidenses vuelvan a trabajar tan pronto como sea posible , indicó el funcionario.

La medida, aunque es temporal, equivaldría a una importante restructuración de la inmigración documentada si se hace permanente, un objetivo que el gobierno no había podido lograr antes de la pandemia. Los grupos empresariales habían presionado para limitar su alcance, al señalar que muchos de esos trabajadores son esenciales.

Las categorías de visas afectadas por las nuevas restricciones son: H-1B, utilizadas por las principales compañías tecnológicas del país y sus familiares inmediatos; H-2B, para los trabajadores temporales no agrícolas; J-1, para estudiantes de intercambio, y L-1, para los gerentes de corporaciones trasnacionales. El gobierno propondrá una nueva forma de otorgar las visas H-1B, que tienen un límite de 85 mil al año y son utilizadas por empresas tecnológicas indias, así como por compañías como Amazon Inc, Microsoft Corp, y Apple Inc, sostuvo el funcionario. El gobierno quiere otorgarlas por el salario más alto, en lugar del sistema por lotería.