Causa la pandemia en el mundo más de 465 mil muertes

Madrid. La pandemia de Covid-19 ha provocado más de 465 mil muertos y casi 9 millones de contagios en el mundo desde que China informó sobre la aparición de la enfermedad en diciembre pasado.

La Organización Mundial de la Salud reportó ayer un incremento récord de los casos de coronavirus a escala global, con un aumento de 183 mil 20 en sólo 24 horas.

El mayor aumento fue en América del Norte y del Sur, con más de 116 mil casos nuevos, de acuerdo con un informe diario.

Europa, el continente más golpeado por el virus, hasta ahora, prosiguió su desconfinamiento.

España, uno de los países más enlutados con 28 mil 300 muertos, levantó en la medianoche del sábado el estado de alerta vigente hace tres meses y abrió su frontera terrestre con Francia, así como sus puertos y aeropuertos a los viajeros procedentes de la Unión Europea.

Aunque los viajeros estarán exentos de cuarentena, deberán observar algunas medidas de prevención y llevar mascarilla. Los españoles también pueden viajar desde ayer libremente por su país.

En Holanda, la policía arrestó a cientos de personas en La Haya luego de haber dispersado con cañones de agua a manifestantes molestos por las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación del virus.

En la ciudad alemana de Goettingen, varios policías resultaron heridos en choques con residentes de un bloque de apartamentos con 700 habitantes, parte de los cuales intentaban violar la cuarentena.

Por otra parte, los lugares más densos, que se suponía eran propicios para la propagación del virus, no están vinculados a mayores tasas de infección, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins.

Para su análisis, publicado en la revista Journal of the American Planning Association, los investigadores examinaron los índices de infección y de muerte en 913 condados metropolitanos de Estados Unidos. Cuando se tomaron en cuenta otros factores como la raza y la educación, los autores hallaron que la densidad de los condados no se asociaba significativamente con el índice de infección de los mismos.

Israel anunció que podría declarar un nuevo confinamiento si persiste el repunte de contagios registrado en días pasados.

Irán confirmó que más de 9 mil 600 personas han muerto por el virus, en medio de su peor mes desde la declaración de la epidemia, que podría alargarse hasta 2022, según el Ministerio de Sanidad.

India conmemoró el Día Internacional del Yoga con pequeños eventos, en tanto el país lucha contra el coronavirus, que ayer rebasó el umbral de los 400 mil casos.

China y Corea del Sur reportaron nuevos casos de Covid-19 en brotes que amenazaban con truncar la recuperación mostrada.

Hasta ayer, a escala global, había 465 mil 896 muertos por la pandemia, 8 millones 896 mil 153 contagiados y 4 millones 403 mil 209 pacientes recuperados, según la Universidad Johns Hopkins.