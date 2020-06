Furia contra el racismo histórico

Tulsa, Oklahoma. El presidente estadunidense Donald Trump inauguró su campaña para la relección en esta ciudad sin lograr llenar el estadio en que se llevó a cabo el encuentro. La cadena CNN y numerosos usuarios de Twitter mostraron las filas superiores del recinto vacías. La televisora afirmó que, según fuentes cercanas a la campaña, se había planeado un acto antes al mitin, pero no se logró reunir a suficiente gente.

El mandatario habló dos horas y prometió que en su segundo mandato mantendría a Estados Unidos grande, próspero, orgulloso y seguro . Calificó a su contrincante demócrata, el dormilón Joe Biden de marioneta de China y caballo de Troya del socialismo .

El equipo de campaña del mandatario confirmó que seis de sus miembros dieron positivo de Covid-19, enfermedad a la que Trump se refirió durante su discurso como virus de China , y la plaga que nos mandó China, muchas gracias , al afirmar que el gigante asiático debió haberla detenido antes de que saliera de sus fronteras.

Los asistentes se concentraron en el centro de la arena, sin dejar asientos vacíos, y muy pocos llevaban cubrebocas. Las cámaras enfocaron carteles de grupos de Policías por Trump y Voces Negras por Trump .

Ustedes son guerreros , dijo a miles de seguidores en su acto de campaña en Tulsa, Oklahoma. La mayoría silenciosa es más fuerte que nunca , y agregó que ganará un segundo mandato en las elecciones de noviembre.

Minutos antes del discurso de Trump, su equipo de campaña reconoció que la asistencia no era la que esperaban y culpó de ello a la actitud de manifestantes radicales y a una semana de cobertura mediática apocalíptica .

Nadie menciona que salvé cientos de miles de vida al haber cerrado el país , sostuvo Trump en momentos en que hay más de 2 millones de contagios en el país. Afirmó que los niños tienen un tremendo sistema inmune , por lo que hay que abrir las escuelas lo más pronto posible.

Criticó a los anarquistas, que no son gente que protesta y a la turba de izquierda radical por destruir nuestros hermosos monumentos en alusión a las manifestaciones antirracistas detonadas por el asesinato, el pasado 25 de mayo, del afroestadunidense George Floyd a manos de la policía. Propuso condenar a un año de prisión a quien queme una bandera de Estados Unidos.

Aseguró que el hermoso muro que se está construyendo en la frontera sur mantiene fuera del país a pandilleros del MS 13, escoria, gente con la cara tatuada, asesinos, violadores, animales y acusó a la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, de decir que los animales eran seres humanos . Agregó que si él no gana las elecciones el país está perdido .

Biden acusa de racistas a miles de personas como ustedes, que trabajan y cumplen la ley , afirmó Trump, quien aseguró que las jaulas en las que fueron encerrados los niños de familias migrantes que cruzaron la frontera “fueron construidas por Barack Obama y Biden.

El mandatario aseguró que a pesar de la peste y el horrible virus , se están creando empleos y la economía crece. Tanto así, dijo, que sus detractores no tendrán el valor de votar contra Trump en las elecciones.

Juez rechaza vetar libro de John Bolton

Un juez de Estados Unidos se negó ayer a impedir la venta de un libro en que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, describe al mandatario como un corrupto e incompetente que no es apto para el cargo .

El ex consejero asegura que Trump suplicó a su par chino, Xi Jinping, durante las negociaciones comerciales que aumentara las compras de productos agrícolas estadunidenses con el fin de ganar votos en la elección presidencial que decidirá su relección. Reveló, además, que el magnate creía que Finlandia era parte de Rusia.

Con el libro de Bolton, titulado The Room Where it Happened (La habitación donde sucedió), ya distribuido en las librerías para su venta, el juez Royce Lambert consideró que es demasiado tarde para emitir una orden de restricción solicitada por el gobierno.