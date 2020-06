Trump amenaza con “cortar todos los puentes” con China

Washington. Estados Unidos maneja la opción de "cortar todos los puentes" con China, afirmó este jueves el presidente Donald Trump.

"Estados Unidos por supuesto mantiene una opción política, bajo diversas condiciones, para cortar todos los puentes con China", dijo el mandatario estadunidense en Twitter, en momentos en que ambas potencias atraviesan fuertes tensiones.

Trump dijo responder así a declaraciones de su representante de Comercio (USTR), Robert Lighthizer, quien encabeza las negociaciones comerciales con Pekín.

Lighthizer dijo el miércoles ante un comité del Congreso que China estaba cumpliendo los términos de un acuerdo que alivió la disputa comercial entre ambos países y añadió que ahora era imposible "desacoplar" a los dos gigantes económicos.

"Esa era una opción política hace años, pero no creo que sea una opción política razonable en este momento", dijo Lighthizer.

El representante de Comercio se describe como un defensor de una política intransigente con Pekín y ha sido el principal impulsor de los planes de la administración para reformar la Organización Mundial del Comercio, con el fin de que ésta controle mejor las decisiones de China que, según él, incumplen las reglas de libre comercio.

Pero su admisión de que los vínculos económicos con China son inextricables, a pesar de la dura campaña de Trump para que empresas estadunidenses relocalicen su producción en el país norteamericano, enojó a miembros del Partido Republicano.

El presidente intentó quitarle importancia a las declaraciones del representante comercial. "No fue culpa del embajador Lighthizer (ayer en el comité), tal vez yo no fui bastante claro", declaró.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!