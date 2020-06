Bolton revela en libro que Trump pidió ayuda a China para reelegirse

Nueva York. Donald Trump opinó que invadir Venezuela sería “cool”, solicitó a China ayudarlo a ganar su relección, insistió en su muro fronterizo para fines electorales y exhibió de múltiples maneras su ignorancia y su manejo caótico de las relaciones internacionales, escribe John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en su libro que el presidente está intentando frenar antes de que esté a la venta la próxima semana.

Según copias del libro, The Room Where it Happens (algo así como El cuarto donde todo sucede) obtenidas por algunos medios nacionales, en varias ocasiones Trump expresó su disposición a frenar investigaciones “para ofrecer, en efecto, favores personales a dictadores que le gustaban” como los de China y Turquía, lo cual podría ser obstrucción de justicia, escribe el autor.

Por ello, Bolton critica a los demócratas por enfocar su proceso de impeachment sólo sobre Ucrania (el libro confirma que Trump condicionó la asistencia militar a Kiev a cambio de una investigación contra su contrincantes demócratas) y no ampliar sus investigaciones a estos otros casos.

Entre las revelaciones más novedosas está la de que Trump solicitó explícitamente el apoyo de China para su reelección en 2019, instando al presidente Xi Jinping a incrementar la compra de productos agrícolas estadunidenses, sobre todo soya y trigo, para obtener así el apoyo de estados agrícolas en la elección. Le comentó a Xi que el público estadunidense deseaba cambiar la Constitución para mantener a Trump en su puesto por más que solo sus dos turnos permitidos.

Por otro lado, Bolton cita al presidente comentando que invadir Venezuela sería “cool” y que esa nación sudamericana “en verdad es parte de Estados Unidos”, reportó el Washington Post, que cuenta con una copia del libro. Más aún, Bolton cuenta que en mayo de 2019 en una conversación telefónica, Vladimir Putin, buscando proteger a Nicolás Maduro, manipuló a Trump comparando a Juan Guaidó con Hillary Clinton.

En 2018, Trump repetía su deseo de expulsar del poder a Maduro, y aunque aceptó la propuesta de Bolton de reconocer oficialmente a Guaidó como presidente, casi de inmediato se preocupó de que el opositor parecía como un “chavo” débil frente al “duro” de Maduro.

El presidente es caracterizado por Bolton como “errático” y “asombrosamente desinformado” y acusa que muchos de sus asesores cercanos comparten esa percepción. Los ejemplos de ignorancia del presidente incluyen el que Trump no sabía que Gran Bretaña es un poder nuclear, una vez preguntó si Finlandia era parte de Rusia y se confundía entre presidentes de Afganistán, entre otras.

“Su pensamiento era como un archipiélago de puntos…, dejando el resto para que nosotros discerniéramos -reáramos- la política”, escribe Bolton, según el New York Times.

Y no faltaba el desprecio y amenazas contra los medios; Bolton escribe que en el verano del año pasado, Trump comentó que los periodistas deberían de ser encarcelados hasta que revelen sus fuentes, agregando que “debieran de ser ejecutados”.

Bolton subraya, según el Post, que toda declsion significativa de Trump era “guiada por cálculos de reelección”.

Cuenta cómo Trump estaba gritando en una reunión con sus asesores en 2018 que el flujo migratorio tenía que ser reducido y el muro fronterizo construido porque “yo fui electo sobre este tema y ahora me van a deselegir” si no avanzaban.

El Departamento de Justicia ha interpuesto una demanda judicial para frenar la publicación y venta del libro, programada para el próximo martes, argumentando que contiene información secreta de “seguridad nacional”

En parte por esto, el libro ya alcanzó el primer lugar de los más vendidos de Amazon aun antes de su estreno oficial. El contrato de Bolton por el libro es de 2 millones de dólares, se reporta.

Aunque se han publicado otros libros y artículos de ex colegas y oficiales de esta presidencia, Bolton es el funcionario de más alto rango en ofrecer revelaciones sobre su experiencia durante los 17 meses que se desempeñó como asesor de Seguridad Nacional del presidente (renunció en septiembre de 2019, aunque Trump insiste en que lo despidió).

Bolton tiene una larga y controvertida carrera en la esfera oficial sirviendo bajo presidentes republicanos desde Ronald Reagan a los dos Bush, un “halcón” extremo quien ha favorecido las armas a la diplomacia para manejar los casos de Irak, Irán y Corea del Norte, entre otros.