American curios / Respiro

El sismo social que sigue sacudiendo a Estados Unidos al manifestarse cientos de miles en más de 2 mil ciudades y pueblos al grito de no puedo respirar , en el transcurso de las últimas tres semanas, ha transformado el debate nacional, provocado reformas iniciales y está por inventar su futuro; y tal vez el de este país.

La cúpula política y sus intelectuales apuestan que esto de las protestas también pasará y ofrecen la invitación a los manifestantes a que se porten bien y regresen a participar por los canales institucionales, sobre todo en este año electoral. Pero todos están asombrados por las dimensiones de este levantamiento cívico, el cual está abordando ya no sólo la violencia del aparato de seguridad pública , sino sus vínculos con la violencia de la injusticia económica y política en este país.

Eso es peligroso para los administradores y dueños de este sistema. Es justo lo que llevó a que Martin Luther King, las Panteras Negras y Malcolm X (como a sus antecesores a lo largo de la historia estadunidense) fueran perseguidos y castigados como amenazas para la seguridad nacional del país.

Una de esos líderes perseguidos y encarcelados hace casi medio siglo fue Angela Davis. En entrevista reciente con Democracy Now la veterana de luchas por los derechos humanos comentó que éste es “un momento extraordinario, nunca he experimentado algo con las condiciones que estamos viendo, la coyuntura por la pandemia Covid-19 y el reconocimiento del racismo sistémico… He dicho con frecuencia que uno nunca sabe cuándo las condiciones pueden dar lugar a una coyuntura como ésta, que rápidamente cambia la conciencia popular y de repente nos permite proceder en la dirección del cambio radical”.

La ola sin precedente de protestas por la justicia racial está girando de manera radical a la opinión pública sobre la necesidad de abordar el racismo sistémico… Pero la nueva nación que está naciendo en nuestras calles tiene que enfrentar cuatro siglos de desigualdad sistémica, advierten los líderes de la Campaña de los Pueblos Pobres, el reverendo William Barber y la reverenda Liz Theoharis.