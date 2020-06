Ante relajamiento de medidas, en Argentina aumentan casos de Covid-19

Buenos Aires. Con los mil 282 contagios de Covid-19 de este domingo, Argentina alcanzó los 31 mil 577 casos de personas que padecen esta enfermedad. Asimismo, se registraron 14 nuevas defunciones, por lo que ya acumulan 833 muertes, según el ministerio de Salud.

El sábado se registraron mil 531 casos, número máximo en un día de contagios desde el 3 de marzo pasado, con lo que se acumularon 30 mil 295 y 815 fallecidos.

Ante la situación, el presidente argentino, Alberto Fernández, expresó su "preocupación" por el aumento exponencial de casos del nuevo coronavirus en el país, mostrándose partidario de restablecer controles estrictos al transporte y a las salidas recreativas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

"Me parece que hay algo que no está funcionando y la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA. Esta presión de liberar y liberar, que la comprendo, se traduce inexorablemente en contagios y muertes", advirtió.

Fernández comentó a las radios "10" y "Rivadavia" que en la capital argentina y en el Gran Buenos Aires, el nivel de contagio es preocupante, además de que si bien la mayoría de los casos son de enfermos leves, el número crece.

"Tendremos que revisar algunas cosas que hicimos últimamente. Hay una suerte de relajamiento porque la gente piensa que el peligro ya pasó", señaló Fernández.

El presidente dijo que "hay que tomar medidas ya, hay que revisar algunas medidas. Yo sería partidario de restringir más el transporte público y las salidas recreativas a correr, y poner más controles, que me parece que no los hay suficientes".

El mandatario argentino subrayó que la cuarentena que inició el 20 de marzo pasado y que regirá por lo menos hasta el próximo 28 de junio, es "la única solución que la medicina conoce".