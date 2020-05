American Curios/ Blues

Washington. El grito colectivo de furia que estalla en las calles de decenas de ciudades de Estados Unidos esta última semana proviene de lo más hondo y antiguo de la historia de este país, y es una expresión contemporánea, con tintes del blues, de la acumulación de injusticias violentas que son parte integral del American way of life.

Las escenas de violencia en las calles y los saqueos mostrados por los medios estos días suelen ocultar el crimen real: la violencia racista oficial sistémica contra minorías (los afroestadunidenses son víctimas de balas policiacas dos veces mas que los blancos), e inmigrantes en el país maás encarcelado del planeta, el saqueó económico “legal” donde sólo en 10 semanas de pandemia -mientras mas de 40 millones perdieron su empleo- unos cuantos multimillonarios compartieron ganancias de mas de 400 mil millones de dólares, y en el país más rico del mundo, 1 de 4 niños podrían padecer hambre este año, entre otros delitos.

Todo esto ha quedado al descubierto con los resultados del manejo político criminal de la pandemia (más de 80 mil de los 100 mil muertos podrían haberse salvado) y la crisis económica que afecta de manera desproporcionada a los afroestadunidenses, latinos y los pobres. Las condiciones socioeconómicas y el resultado de cuatro décadas de neoliberalismo está matando a muchos miles mas de afroestadunidenses y latinos que la policía, y asfixiando la vida de millones de trabajadores de todas las razas.

El reverendo Martin Luther King concluyó que no se podía hablar de racismo sin hablar de la injusticia económica y el fin de politicas imperiales (como la guerra de Vietnam en ese tiempo), algo que sigue vigente mas de 50 años después.

En los sesenta con revueltas en los ghettos de varias ciudades King comentó que le habían solicitado hacer un llamado contra los actos violentos de los manifestantes y respondió que “sabía que nunca más podría alzar mi voz contra la violencia de los oprimidos en los ghettos sin antes haber hablado claramente sobre el mayor proveedor de la violencia en el mundo actual: mi propio gobierno”.

“Creo que estamos atestiguando America como un experimento social fallido”, comentó el intelectual afroestadunidense Cornel West, profesor de filosofía en Princeton y Harvard, hace un par de días. “Doy gracias a Dios de que la gente esté en las calles. Imagínate que este tipo de linchamiento ocurriera (en referencia al asesinato de George Floyd en Minneapolis que detonó esta ola de protestas) ¿y que la gente se quedara indiferente?”

Opino que “el sistema no puede reformarse a sí solo”, y que ahora Estados Unidos está entre “un matón neofascista en la Casa Blanca” y “una ala neoliberal del Partido Demócrata”. Ante ello, los pobres y los trabajadores negros, morenos, rojos, amarillos, de todo color -son los excluidos y se sienten totalmente sin poder, sin ayuda, sin esperanza- entonces ves rebelión”.

West subrayó que se requiere de “una revolución no violenta” para lograr una democracia plena en todos los sentidos. “Si no logramos eso… vamos a ver más explosiones violentas”.

“Estoy infernalmente furioso. Me desperté esta mañana para ver el mundo arder, porque estoy cansado de ver morir a hombre negros. Él, de manera casual, puso su rodilla sobre el cuello de un ser humano por nueve minutos y murió como una zebra en las mandíbulas de un león”, comentó el rapero y productor músico Killer Mike en Atlanta. “Es por eso que los jóvenes están incendiando esto… no saben que más hacer. Y es nuestra responsabilidad de hacer que esto mejore ahora mismo. No queremos ver un oficial acusado, queremos ver cuatro oficiales enjuiciados y condenados. No queremos ver tiendas Target ardiendo, queremos ver el sistema que establece el racismo sistémico reducido a cenizas” [https://youtu.be/sG0yrng0eY4].

El blues es, entre otras cosas, el canto de desafío ante situaciones catastróficas. Se escucha, en todas sus transformaciones, en las calles de este país esta semana.

https://www.youtube.com/watch?v=H0W7K8tYK-Y

https://www.youtube.com/watch?v=KmLf6I6LMCI