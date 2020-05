Crea OMS fundación para conseguir nuevos fondos

Ginebra. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció el miércoles la creación de una fundación que le permitirá aprovechar nuevas fuentes de financiación, incluyendo los aportes de la población en general.

La Fundación de la OMS se está creando como una entidad independiente para la concesión de subvenciones que apoyen los esfuerzos de la organización para abordar los desafíos más urgentes de la salud mundial mediante la obtención de nuevos fondos de "fuentes no tradicionales".

Estados Unidos suspendió su financiación a la OMS este año después de que el presidente Donald Trump se quejó de su manejo de la pandemia de coronavirus y la acusó de estar "centrada en China".

WHO welcomes the creation of the WHO Foundation, an independent grant-making entity headquartered in Geneva, that will support our efforts to address the most pressing global health challenges.



