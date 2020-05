Suspende OMS ensayos clínicos con hidroxicloroquina

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este lunes la suspensión "temporal" de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países, como medida de precaución.

Esta decisión se debe a la publicación de un estudio, el viernes, en la revista médica The Lancet que considera ineficaces y hasta contraproducentes la cloroquina y sus derivados como la hidroxicloroquina para luchar contra el Covid-19, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que precisó que la suspensión de los ensayos se realizó el sábado.

La OMS inició hace más de dos meses ensayos clínicos sobre los efectos de la hidroxicloroquina, bautizados "Solidaridad", con el fin de encontrar un tratamiento eficaz contra el Covid-19.

Actualmente, "más de 400 hospitales en 35 países reclutan activamente pacientes y cerca de tres mil 500 pacientes han sido reclutados en 17 países", explicó la máxima autoridad de la OMS.

"The Executive Group has implemented a temporary pause of the hydroxychloroquine arm within the Solidarity Trial while the data is reviewed by the Data Safety Monitoring Board"-@DrTedros #COVID19