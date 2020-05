Trabajadores "esenciales, pero desechables", al rescate de EU

Nueva York. Millones de trabajadores esenciales , muchos de los cuales provienen de las comunidades más afectadas por la pandemia y la crisis económica, están arriesgando sus vidas para rescatar a este país todo los días, a pesar de la ola de racismo y retórica antimigrante que proviene desde la Casa Blanca.

La lucha por el futuro político, económico y social se está librando en cada esquina del país mientras continúa la emergencia de salud. Lo más notable, más allá del heroísmo de los trabajadores de salud, es la revelación de que los más invisibles y marginados ahora son reconocidos como esenciales .

Esenciales, pero desechables , repiten varios dirigentes de estas comunidades al señalar que la gran mayoría de estos trabajadores; los que atienden a los residentes en asilos para la tercera edad, los trabajadores de almacenes, procesadores de alimentos, choferes, los que hacen entregas de comida, medicinas y pedidos a supermercados a domicilios, los que brindan servicios en los edificios; todos siguen estando entre los peor pagados, carecen de beneficios y prestaciones laborales y, con la pandemia, ni se les ofrece equipo básico de protección personal.

Entre los sectores esenciales, uno de los más afectados es el del trabajo doméstico, incluidas nanas, asistentes de la población de edad avanzada –5 millones trabajan en asilos para ancianos o como cuidadores de éstos en casa– y aquellos que se dedican a limpiar casas.

Ai-jen Poo, directora de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos (NDWA, por sus siglas en inglés), sector conformado por mujeres migrantes (la concentración más grande de trabajadores indocumentados) y de minorías estadunidenses, señala que 82 por ciento de esas filas no ganan el salario mínimo, carecen de seguros médicos y no cuentan con vacaciones pagadas u otros beneficios. “Esas trabajadoras tan invisibles por tanto tiempo ahora son designadas como ‘esenciales’… y eso es una oportunidad en esta coyuntura en la que de pronto ese sector es reconocido, lo cual puede desatar un movimiento”, afirmó en un foro cibernético de The Nation.