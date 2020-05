Reporta OMS mayor cifra de nuevos casos de Covid-19 en un día

Ginebra. En las últimas 24 horas se registraron 106 mil nuevos casos de infección por el nuevo coronavirus en todo el mundo, la mayor cantidad en un solo día a la fecha, dijo el miércoles la Organización Mundial de la Salud, expresando su temor por los países pobres mientras las naciones ricas van saliendo de sus confinamientos.

"Nos queda un largo camino por recorrer en esta pandemia", declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

"Estamos muy preocupados por el aumento de casos en países de ingresos bajos y medios".

"We still have a long way to go in the #COVID19 pandemic.



In the last 24h, there have been 106,000 cases reported to WHO – the most in a single day since the outbreak began. Almost two thirds of these cases were reported in just four countries"-@DrTedros