Redita Trump tácticas ‘sucias’ para relegirse

Nueva York. El torbellino de ataques, despidos y acusaciones que diariamente provienen de la Casa Blanca –en particular contra cualquier crítica al manejo político de la pandemia que ha desatado la crisis de salud pública y económica– se ha intensificado como parte de la ofensiva electoral, repitiendo las tácticas sucias que ayudaron a llevar a Donald Trump a la presidencia en la pugna electoral de 2016.

En medio de una pandemia histórica y una crisis económica que en muchos sentidos es comparable a la Gran Depresión, el presidente se ha dedicado ha polarizar todo y continuar desafiando las llamadas normas políticas, dejando a muchos analistas asombrados ante el asalto diario contra opositores, disidentes, los medios y hasta integrantes de su gobierno, incluidos sus expertos en salud pública.

A finales de la semana pasada, el presidente despidió al inspector general del Departamento de Estado, quien aparentemente estaba investigando una venta de armas sofisticadas a Arabia Saudita promovida por el secretario de Estado, Mike Pompeo, así como su uso inapropiado de subordinados para hacer tareas personales. En abril, Trump despidió al inspector general del Departamento de Defensa y después a su contraparte en la comunidad de Inteligencia.

Ayer atacó a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país (si Trump y su vicepresidente Mike Pence se enferman y quedan incapacitados por el virus, ella asumiría la presidencia, según la Constitución), comentando que “es una mujer enferma…tiene muchos problemas mentales”.

La semana pasada afirmó que su experto en salud, el doctor Anthony Fauci, estaba equivocado al aconsejar en contra de la reapertura de las escuelas, y denunció a un alto funcionario de salud pública de su gobierno que testificó ante el Congreso sobre el mal manejo de la pandemia.

Y en los últimos días Trump regresó a su obsesión con su antecesor, al denunciar un escándalo inexistente al que bautizó como Obamagate, al cual calificó de el crimen y escándalo político más grande de la historia de Estados Unidos y “peor que Watergate”, donde sugiere, entre otras cosas, y sin pruebas ni detalle, que el gobierno de Barack Obama conspiró para fabricar la acusación de que la campaña de Trump se coludió con los rusos. El mandatario ha recurrido a culpar al ex mandatario –a quien llamó incompetente – de casi todo, incluso de ser responsable de que el gobierno de Trump no estuviera preparado para la pandemia.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!