Covid-19: personalidades piden liberar a reos vulnerables en el mundo

París. En una carta hecha pública hoy por La Jornada, Gara y Berria, un centenar de expertos y electos piden a los gobiernos español y francés que apliquen las medidas propuestas por instituciones internacionales como la ONU y el Consejo de Europa, liberen a los presos especialmente vulnerables ante el Covid-19 y concedan libertades condicionales en todos los casos posibles.

La carta la firman un centenar de personalidades internacionales entre expertos en resolución de conflictos, Derechos Humanos y Prisiones, y electos de Suecia, Reino Unido, Alemania, Colombia, El Salvador, Guatemala, Bélgica, Ecuador, Uruguay, Irlanda, Finlandia y Dinamarca.

El director de Conciliation Resources, Jonathan Cohen, y el director en funciones de Berghof Foundation, Oliver Wils, dos de las organizaciones directamente implicadas en la Conferencia de Aiete y el Encuentro de Arnaga; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; dos presidente honorarios de la Internacional Socialista; el ex Presidente de Honduras Manuel Zelaya y varios ex ministros, entre los que se encuentra Kenny MacAskill, quien como secretario de Justicia de Escocia ordenara la liberación por motivos médicos de Abdelbaset al-Megrahi, condenado por la explosión del vuelo Pan American Airlines 103 sobre Lockerbie.

Expertos en Resolución de conflictos con conocimiento directo del proceso en Euskal Herria como Brian Currin, Andy Carl, Veronique Dudouet o Luxshi Vimalarajah; personas implicadas en el desarme de ETA como Harold Good o Ronnie Kasrils y expertos en Derechos Humanos como el ex- juez Carlos Alberto Rozansk, que tuvo un papel destacado durante los juicios contra la dictadura en Argentina, o el parlamentario Chileno Hugo Gutiérrez Gálvez, conocido abogado de las víctimas de varios casos de violación a los Derechos Humanos acontecidos durante el régimen militar en Chile.

Además de personalidades conocidas como Nora Cortiñas, Gayatri Spivak o Piedad Cordoba. Todas ellas han instado a los gobiernos español y francés a que apliquen las siguientes medidas:

La carta se hace pública pocos días después de que se diese a conocer el manifiesto conjunto de EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís por los derechos de las personas presas ,y de que el grupo de Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, del que forman parte los eurodiputados del PSOE, hiciera publico un comunicado llamando a la reducción de la población en prisión.

El Covid 19 es una cuestión de Derechos Humanos en las cárceles.

La puesta en libertad humanitaria de los presos y presas más vulnerables salvará vidas ahora y contribuirá a construir la paz en el futuro

Preámbulo: Desde la redacción de esta carta se han confirmado casos de Covid 19 en al menos 59 cárceles del Estado Español y 38 en el Francés, entre estas se encuentran las cárceles de Roanne, Muret y La Santé que albergan detenidos vascos. En el estado español, se han detectado casos entre otras en Albolote, Herrera de la Mancha , Puerto II y III y Sevilla.

El proceso de resolución del conflicto en el País Vasco ha avanzado de manera histórica en la última década, transformando el curso de la historia, lo que ha tenido un efecto positivo sobre las vidas de miles de familias y comunidades. Han pasado nueve años desde que ETA puso fin a su violencia y dos años desde su disolución. Sin embargo, nos encontramos ante un proceso incompleto ya que aún permanecen en prisión más de 230 presos y presas de motivación política.

La experiencia en el ámbito internacional nos ha dejado una lección: ningún proceso de paz puede progresar si no se gestiona la cuestión de las personas presas. La Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco, encabezada por destacadas figuras internacionales como Kofi Annan, Gro Harlem Brundtland, Bertie Ahern, Jonathan Powell o Gerry Adams, interpeló a los gobiernos español y francés para buscar una solución en torno esta cuestión (Aiete 2011). Sin embargo, todavía sigue sin responderse a dicha petición. Como resultado, nos encontramos ante un proceso inacabado, ya que el conflicto permanece sin resolverse. Se da un estancamiento de las relaciones y aún no se ha dado con un acuerdo político sostenible y duradero.

En este momento, tanto el proceso como toda la humanidad se enfrentan al nuevo reto de la pandemia del Covid-19. En palabras del Secretario General de Naciones Unidas Antonio Guterres, estamos ante “el test más importante desde la fundación de esta organización”, por lo que hace un llamamiento global a la paz. Además, pide que “se confinen los conflictos armados y nos centremos juntos en la verdadera lucha de nuestras vidas”. Organismos como Observatoire International des Prisons, El Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistia Internacional y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el trato o castigo inhumano o degradante han manifestado que el Covid-19 representa un riesgo grave para las personas en prisión. Todos ellos han recomendado que se apliquen medidas especiales para minimizar riesgos y garantizar todos los derechos de las personas encarceladas.

Los brotes de coronavirus en las prisiones no afectan sólo a las personas recluidas. Unas prisiones más seguras también suponen comunidades más seguras. Así, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha subrayado que “es vital que los gobiernos respondan a la situación de las personas presas”, y añade que “las autoridades deberían examinar la manera de poner en libertad a los individuos especialmente vulnerables al virus, entre otros, a los presos de mayor edad y enfermos, así como a los detenidos menos peligrosos”. Dunja Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ha llamado a “todos los estados miembros ha utilizar todas las alternativas disponibles al encarcelamiento siempre que sea posible y sin discriminación.”

Creemos firmemente que es la hora de aplicar una acción humanitaria inmediata conforme a las Reglas Nelson Mandela1, adoptadas por los Gobiernos de España y Francia. No podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo. Este virus nos muestra la manera en la que estamos interconectados, aunque algunos colectivos corren un riesgo mayor que otros, como es el caso de las personas que viven residencias, prisiones o barcos. Por la tanto, si queremos proteger a la población reclusa y avanzar en el proceso de paz en el País Vasco, son necesarias unas medidas más contundentes.

Por todo ello, instamos urgentemente a los gobiernos español y francés a que apliquen las siguientes medidas valiente y generosas:

La liberación inmediata de aquellos presos vascos particularmente vulnerables, incluyendo a los mayores de 60 años y a quienes tengan patologías previas o sufran enfermedades graves.

La liberación de aquellos presos y presas que hayan cumplido las tres cuartas partes de sus condenas o reúnan las condiciones para la libertad condicional. El hecho de que ETA haya desaparecido hace ahora dos años es una garantia de no repetición.

Reconocemos que la puesta en libertad de una persona presa antes de que haya cumplido su sentencia es una decisión de gran calado. Se trata de una decisión compleja para cualquier sistema judicial que puede herir los sentimientos de las victimas y sus familiares. De cualquier manera, en el contexto de la pandemia a la que nos enfrentamos, para asegurar en la medida de lo posible el bienestar y la seguridad de las personas trabajadoras y la población penitenciaria, y en aras del alcanzar la paz, creemos que es un paso apropiado y razonable.

Reconocer la dignidad y humanidad de todas las personas es fundamental. No hay duda sobre lo que Nelson Mandela hubiera hecho.

Ahora es la hora, ahora es su hora. Firmado:

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, fueron también denominadas "Reglas Nelson Mandela" en homenaje al legado del difunto Presidente de Sudáfrica, Nelson Rolihlahla Mandela, quien pasó 27 años en prisión acusado de terrorismo. Regla 30 (d): Facilitar a los reclusos de quienes se sospeche que sufren enfermedades contagiosas aislamiento médico y un tratamiento apropiado durante el período de infección.

Individuals:

Luis Alberto Albán Urbano, Colombia, Member of Parliament;

Carlos Alberto Carreño Marín, Colombia, Member of Parliament;

Lord Alderdice, United Kingdom, Fellow of the Royal College of Psychiatrists;

Rafael Alegria, Honduras, Former Member of Parliament; former coordinator Via Campesina;

Miguel Álvarez Gándara, México, President of SERAPAZ, National Prize of Human Rights 2017;

Oscar Andrade, Uruguay, Senator;

Paavo Arhinmäki, Finland, Member of Parliament; ;

Rubén Berríos Martinez, Puerto Rico, President of the Puerto Rican Independence Party, Honorary President of the Socialist International; Vicepresident of the Permanent Conference of Political Parties of Latin America COPPPAL

Professor Bill Bowring, United Kingdom, Barrister, Fellowship of the Academy of Social Sciences; Director of the LLM/MA in Human Rights, Birkbeck College, University of London

David Brotherton, USA, Professor, John Jay College of Criminal Justice; City University of New York

Daniel Caggiani, Uruguay, Member of Parliament; Vicepresident of the Parlasur (Mercosur Parliament)

Rosa Mireya Cárdenas, Ecuador, Member of the Parlamento Andino; former viceminister for Justice

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, México, former Head of Government of Mexico City and a founder of the Party of the Democratic Revolution.; President of Fundación para la Democracia, Honorary President of the Socialist International

Andy Carl, United Kingdom, Independent Peacebuilding Adviser;

Pablo Catacumbo, Colombia, Senator;

Iván Cepeda, Colombia, Senador de la República de Colombia;

Vladimir Cerrón Rojas, Peru, Secretary General of Peru Libre;

Jonathan Cohen, United Kingdom, Executive Director; Conciliation Resources

Piedad Córdoba, Colombia, Lawyer; Former Senator

Nora Cortiñas, Argentina, Co-founder Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora;

Professor Andrew Coyle PhD, United Kingdom, Fellow of King's College London; Emeritus Professor of Prison Studies, University of London

Seán Crowe TD, Ireland, Teachta Dála (Member of Parliament) for the Dublin South-West constituency;

Michael Culbert, Ireland, Director of Coiste na nIarchimí ;

Brian Currin, South Africa, South African Lawyer;

Meral Danis Bestas, Kurdistan, MP, Deputy Chair of HDP's Parliamentary Group;

Michael Ryan Davis, USA, Emeritus Professor of Creative Writing; University of California; Riverside

Dr. Diether Dehm, Germany, Mitglied des Bundestages; Member of the Bundestag

Mark Demesmaeker, Belgium, Senator, member of the OSCE parliamentary assembly;

Nadia Diaz, El Salvador, Member of Parliament;

Véronique Dudouet, Germany, Senior Research Advisor;

Luís Fazenda, Portugal, Secretary of International Relations, Bloco de Esquerda; Former Member of Parliament

Professor Carlos Fazio, México, Faculty of Political and Social Science Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); writer, journalist

Jan Fermon, Belgium, Lawyer specialized in international (criminal) law; Secretary General International Association of Democratic Lawyers

Professor Firoz Cachalia, South Africa, University of Witwatersand; Chairman of Mothlante Foundation

Dr Simon Fisher, United Kingdom, Conflict Transformation Specialist, Oxford Brookes University;

Amina Frense, South Africa, South African Journalist;

Lilian Galán, Uruguay, Member of Parliament;

Julian Gallo Cubillos, Colombia, Senator;

Johan Galtung, Norway, Founder; Transcend;

Rev. Harold Good, Ireland, Former President of the Methodist Church;

Hugo Gutiérrez Gálvez, Chile, Member of Parliament; Human Rights Lawyer

Chris Hazzard MP, Ireland, MP for South Down;

Verónica Heredia, Argentina, Human rights Lawyer;

Jens Holm, Sweden, MP Swedish Parliament;

Andrej Hunko, Germany, Mitglied des Bundestages; Member of the Bundestag

Pedro Irigoin, Uruguay, Member of Parliament;

Vicenta Jerónimo Jimenez, Guatemala, Member of Parliament;

Omar de Jesús Restrepo, Colombia, Member of Parliament;

James Jordan, USA, Alliance for Global Justice;

Christian Juhl, Denmark, Member of Parliament; Trade Unionist

Ronnie Kasrils, South Africa, Former South African Intelligence Minister;

Gerry Kelly MLA, Ireland, Member of the Legislative Assembly , Stormont;

Avila Klimurray, Northern Ireland, Peace Activist; ;

Dr. Sara Koopman, USA, School of Peace and Conflict Studies, Kent State University, Kent, Ohio (US);

Emma Leslie, Cambodia, Centre for Peace and Conflict Studies, Siem Reap, Cambodia ; Executive Director

Criselda Lobo (Sandra Ramírez), Colombia, Senator;

Dr Gilberto López y Rivas, México, Research Professor Instituto Nacional de Antropología e Historia;

María de Lourdes Santiago, Puerto Rico, Vicepresident of the Puerto Rican Independence Party,;

Kenny MacAskill MP, Scotland, MP for East Lothian; Scottish Cabinet Secretary for Justice, 2007-2014

José Manuel Pureza, Portugal, Member of Parliament;

Verónica Mato, Uruguay, Member of Parliament;

Robert McBride, South Africa, MK veteran and former Political Prisoner;

Dr Erin McCandless, South Africa, Associate Professor, School of Governance University of Witwatersrand, South Africa; Research Director, Forging Resilient Social Contracts Co-Founder and Editor of Books, Journal of Peacebuilding and Development

Christopher Mitchell, USA, Emeritus Professor of Conflict Research,; School for Conflict Analysis & Resolution, George Mason University

Hugo Moldiz, Bolivia, Intellectual, coordinator of the Bolivian Chapter of the Intelectuals and Artist Network in defense of Humanity;

Saruhan Oluc, Kurdistan, MP, Deputy Chair of HDP's Parliamentary Group;

Hisyar Ozsoy, Kurdistan, MP, HDP's Co-spokesperson for Foreign Affairs;

Prof. John Packer, Canada, Neuberger-Jesin Professor of International Conflict Resolution; Director, Human Rights Research and Education Centre, University of Ottawa

Remy Pagani, Switzerland, Former mayor of Geneva;

Aziz Pahad, South Africa, Former Deputy Minister of Foreign Affairs;

Cirilo Perez, Guatemala, Secretary General MLP;

Adolfo Pérez Esquivel, Argentina, Writer, 1980 Nobel Peace Prize;

Olivier Peter, Switzerland, Human rights Lawyer;

Isabel Pires, Portugal, Member of Parliament;

Tony Platt, USA, Distinguished Affiliated Scholar,; Center for the Study of Law & Society University of California, Berkeley, California

Jairo Reinaldo Cala, Colombia, Member of Parliament;

Leonel Rivero Rodriguez, México, Human Right Lawyer;

Carlos Alberto Rozanski, Argentina, Former Judge ot the Argentinian Federal Chamber, Founding Member of Foro Para la Justicia Democrática;

Alejandro Sánchez, Uruguay, Senator;

Victoria Sandino, Simanca Herrera, Colombia, Senator;

Jussi Saramo, Finland, Member of Parliament; ;

Dr. Lisa Schirch, USA, North American Research Director The Toda Peace Institute; Instructor, Eastern Mennonite University USA

Chris Spies, South Africa, Founder; Unyoke Foundation;

G.C. Spivak, India, Educator;

Håkan Svenneling, Sweden, Member of Parliament; Spokesperson for foreign affairs;

Steve Tombs, United Kingdom, Professor of Criminology; Faculty of Arts & Social Sciences School of Social Sciences & Global Studies Social Policy & Criminology Open University

Humberto Tumini, Argentina, President of the Freemen of the South Movement;

Clara Tur, Portugal, coordenadora da ANC (Asemblea Nacional Catalana) Portugal;

Feleknas Uca, Kurdistan, MP, HDP's Co-spokesperson for Foreign Affairs;

Nicolas Viera, Uruguay, Member of Parliament;

Luxshi Vimalarajah, Germany, Programme Director | Mediation and Dialogue Support Programme; Berghof Foundation

David Whyte, United Kingdom, Professor of Socio-legal Studies; Sociology, Social Policy and Criminology, University of Liverpool

Oliver Wils, Germany, Acting Director Berghof Foundation;

Marie-Joëlle Zahar, Canada, Professor Political Science Université de Montréal; Director Research Network on Peace Operations, Centre for International Studies and Research

Josetxo Zaldua, México, Chief Editor; Diario La Jornada

Manuel Zelaya, Honduras, Former President of Honduras;

Jean Ziegler, Switzerland, sociologist, Emeritus professor University of Geneva

Israel Zuñiga, Colombia, Senator;

Organisations:

Berghof Foundation, Germany;

PCdoB, Partido Comunista do Brasil, Brasil;

ELDH, European Lawyers for Democracy and Human Rights;

CRED, Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia, Italy;

IADL/AIJD, International Association of Democratic Lawyers;