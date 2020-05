OMS pide “levantamiento lento” de restricciones por Covid-19

Ginebra. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el lunes que se necesita un "control extremo" durante el proceso en que los países comiencen a salir del confinamiento impuesto para frenar la propagación del nuevo coronavirus, en medio de la inquietud a nivel mundial sobre una segunda ola de infecciones.

Alemania informó una aceleración de las nuevas infecciones por coronavirus tras dar los primeros pasos para aliviar su cuarentena. Corea del Sur, otro país que ha logrado limitar los casos, ha tenido un nuevo brote a raíz de la apertura de clubes nocturnos.

"Ahora estamos viendo algo de esperanza a medida que muchos países salen de estos bloqueos", dijo el doctor Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, en una conferencia de prensa en línea, aunque agregó que "se requiere un control extremo".

"Si la enfermedad persiste a un nivel bajo sin la posibilidad de investigar grupos, siempre existirá la posibilidad de que el virus vuelva a despegar", dijo.

