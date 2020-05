Trump reitera que EU no participó en complot contra Maduro en Venezuela

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró ayer que su gobierno no tuvo participación en un supuesto complot en Venezuela, después de que 31 de personas fueron detenidas, entre ellas dos estadunidenses, quienes fueron formalmente acusados por cargos de terrorismo e invasión por una fallida ofensiva marítima cuyo objetivo era, supuestamente, asegurar aeropuertos, secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro, y llevarlo en avión a Estados Unidos.

Si yo quisiera ir a Venezuela, no lo haría en secreto , afirmó Trump en una entrevista con Fox News. Yo no mandaría un pequeño grupo. No, no no. Sería un ejército (...) y eso sería llamado una invasión , agregó.

Los militares estadunidenses retirados, y tachados de mercenarios por el gobierno venezolano son Luke Alexander Denman, de 34 años, y Airan Berry, de 41, ya están imputados por los cargos de terrorismo, conspiración, tráfico ilícito de armas y asociación delictuosa , informó ayer el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.

El delito de terrorismo, según la ley venezolana, es castigado con penas de entre 25 y 30 años de cárcel.

El fiscal adelantó que pidió una orden de captura internacional contra otro militar retirado estadunidense, el ex boina verde Jordan Goudreau, fundador de la empresa privada de seguridad y defensa Silvercorp USA, vinculada en la ofensiva.