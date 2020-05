Presidente de Argentina lanza ultimátum a acreedores

Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, confirmó que hasta el próximo lunes 22 de mayo se mantiene la oferta del gobierno para el pago a los acreedores de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), considerada “insostenible”; y advirtió que “nadie quiere caer en default (cesación de pagos)”, después de que venció la negociación con los bonistas el viernes, de los que casi un 20 por ciento aceptó la propuesta.

El mandatario mantuvo una reunión con el Ministro de Economía Martín Guzmán para analizar los avances en la restructuración de la deuda, mientras ha recibido el apoyo público de importantes economistas e intelectuales extranjeros y locales, como también de sindicatos y otros, asegurando que aún cuando el plazo dado a los bonistas para responder se venza el próximo 22 de mayo, la negociación continuará y se definirán los nuevos paso a seguir, después de estudiar las contrapropuestas que pudieran recibirse.

En este sentido el mandatrio recordó que los capitales “no pierden,solamente ganan menos en un mundo que se ha dado vuelta" y que en la propuesta del gobierno se establece que para el capital “se pierden cinco puntos, pero se pagan dos en un mundo que paga cero”.

Ayer a la tarde se había recibido el aval de más del 19 por ciento de los tenedores de bonos, de acuerdo al portal El Destape y Economía precisaba la mayoría de los bonos, con distintas cantidades dependiendo del prospecto de los bonos 2005 o 2016.

“En caso de que se modifique la propuesta, el gobierno podría igualar la oferta también a quienes ya ingresaron al canje. El diálogo puede continuar hasta el 22 de mayo sin que Argentina entre en default. Para que se oficialice antes la cesación de pagos deben pedir la aceleración de los vencimientos dos tercios de los bonistas, un requisito difícil de cumplir para los especuladores”, señala el mismo portal..

El ministro Guzmán enfatizó una vez más que su gobierno continúa abierto al diálogo y que la oferta realizada con buena fe y con responsabilidad era “sostenible” agradeciendo además a los acreedores que mostraron su buena voluntad y comprensión por la situación.

Por su parte la titular del FMI, Kristalina Georgieva recordó pocas horas antes del vencimiento del plazo de 20 días -que dispuso el gobierno para saber saber la respuesta a la renegociación de la deuda argentina- que ésta “no es sustentable” y advirtió que “todavía hay tiempo para las negociaciones”.

“Aún hay tiempo para esas negociaciones que están en curso y no quiero interferir, no es algo nuestro, es entre Argentina y los acreedores (…) Nuestra impresión es que Argentina quiere llevar la economía a una etapa más fuerte en término de sus pilares fundamentales, y reconoce que es importante encontrar un camino para resolver la crisis de deuda", dijo a Financial Times durante un conferencia virtual sobre coronavirus de expertos en el tema.

En referencia a la negociación de la deuda argentina con el FMI (57 mil millones de dólares de los cuales se entregó una parte sustancial al anterior gobierno de Mauricio Macri, a pesar de que no sólo era evidente que no podía pagar sino que además ese dinero se estaba fugando del país) la titular de ese organismo dijo que en esta semana se pagó por intereses 320 millones” de dólares, asegurando que el gobierno actual quiere “tener programa con el Fondo, y nosotros estamos allí con cada miembro, especialmente con un miembro que está en una situación más dura", aunque no adelantó los términos de un eventual nuevo acuerdo”.

Asimismo en medios económicos se estableció que “los bonos en moneda extranjera registraron este viernes un rebote en la jornada en que cerró la primera etapa del canje. Se destacó la suba del 3,0 por ciento del Bonar 2024, del 2.3 por ciento del Bonar 2020 y del 2.3 del Discount. En el acumulado de la semana ganaron hasta 13 por ciento.