Renuncia el jefe penitenciario de Perú tras motines por coronavirus

Lima. El jefe del sistema carcelario de Perú renunció al cargo seis semanas después de haber sido nombrado, en medio de motines y una severa crisis por la falta de suministros sanitarios en las prisiones ante la expansión de la pandemia del nuevo coronavirus.

Una resolución del ministerio de Justicia publicada este miércoles en la gaceta oficial informó sobre la renuncia del jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Gerson Villar, a quien el gobierno agradeció sus servicios.

Villar, que había asumido el cargo el 24 de marzo, dimitió en medio de duros cuestionamientos a su labor tras una serie de motines que dejaron nueve muertos entre los presos que exigían medidas sanitarias por temor a contraer el virus.

"El señor Villar asumió el cargo en medio de la pandemia sin precedentes", dijo al canal N de televisión el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.

El vicepresidente del INPE, Rafael Castillo, lo reemplazará en el cargo.

El motín más grave ocurrió hace una semana en el penal Miguel Castro Castro, al este de Lima, donde murieron nueve internos y hubo 67 heridos entre presos, guardias penitenciarios y policías.

La críticas aumentaron cuando el programa de televisión "Cuarto poder" reveló que uno de los presos dado por muerto seguía vivo y encarcelado.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.