Recauda UE 7 mil 400 mde para crear una vacuna contra el Covid-19

Bruselas. Una campaña de captación de fondos en línea, impulsada por Bruselas, recaudó este lunes 7 mil 400 millones de euros (más de 8 mil millones de dólares) para financiar el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, pese a que Washington rechazó participar en la iniciativa.

"Lo conseguimos. Logramos 7 mil 400 millones de euros" de contribuciones, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al precisar que la estrella del pop Madonna acababa de contribuir con un millón de dólares para la campaña, cuyo objetivo era recaudar 7 mil 500 millones de euros.

La campaña había empezado a las 15 horas (13 horas GMT) con el anuncio de una contribución de mil millones de euros por parte de la Comisión Europea, que organizó la iniciativa. A esta le siguieron Francia y Alemania con donaciones respectivas de 500 y 525 millones de euros.

Ante el anuncio de Von der Leyen, la Organización Mundial de la Salud afirmó que la campaña constituyó una "poderosa" muestra de la "solidaridad mundial".

Una vacuna es "nuestra mejor oportunidad colectiva para vencer al virus", había destacado al inicio de la maratón la presidenta de la Comisión Europea.

"Today, leaders from 40 countries all over the world came together to support the ACT Accelerator through the #COVID19 Global Response International Pledging Event, hosted by the @EU_Commission"-@DrTedros https://t.co/U7YcYiFAcc