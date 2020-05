Llegué a "mi límite", advierte Bolsonaro a detractores

Bolsonaro lanzó nuevos ataques a los poderes Legislativo y Judicial, el mismo día en que los casos de coronavirus en el país superaron 100 mil, lo que evidenció el aislamiento del ex capitán de ejército, que ha restado importancia a la pandemia.

Miles de manifestantes volvieron a exigir ayer el cierre del STF y del Congreso, y el retorno a las medidas autoritarias utilizadas durante el régimen militar de Brasil (1964-1985).

Tenemos a las fuerzas armadas del lado del pueblo: del lado del orden, la democracia, la libertad , sostuvo Bolsonaro en un discurso transmitido por Facebook. “Queremos tres ramas verdaderamente independientes.

Pido a Dios que no tengamos problemas esta semana porque hemos llegado al límite. No tenemos más conversación. De aquí en adelante no sólo exigiremos, sino que haremos cumplir la Constitución , subrayó.

Mañana nombraremos al nuevo director de la Policía Federal y Brasil seguirá su rumbo , publicó Bolsonaro en redes sociales.

Líderes políticos han calificado de irresponsable la participación de Bolsonaro en manifestaciones antidemocráticas, especialmente porque ha hablado de manera positiva sobre la dictadura militar de Brasil, que fue responsable de cientos de ejecuciones extrajudiciales.

Moro fue el fichaje estrella del gobierno de Bolsonaro, ya que fue el juez que condenó, sin pruebas, al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La salida de Moro, quien goza de respaldo popular, representó un revés para el presidente.