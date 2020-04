Excarcela Cuba a 6 mil 579 presos para evitar contagios

La Habana. Cuba, que no ha reportado casos del nuevo coronavirus en sus prisiones, excarceló a 6 mil 579 presos para prevenir el contagio, pero puso tras las rejas a 335 personas, la mayoría de ellas por "propagar" la pandemia, dijo un funcionario judicial.

Desde marzo a la fecha, un gran número de este grupo de presos se benefició "de una excarcelación anticipada", explicó a la televisión estatal de la isla el presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Otto Molina.

Un grupo menor, que esperaba juicio en prisión, fue enviado a casa. Estas excarcelaciones se producen "en estos momentos", debido a que el país intenta evitar la propagación de la pandemia, dijo Molina.

Por otro lado, en este periodo el funcionario informó que 503 cubanos han sido condenados por el delito de propagación de epidemias y otros "asociadas con la Covid-19".

Incluyen a quienes comercializan insumos desviados de oficinas estatales o acaparamiento de productos en medio de la emergencia. Del total, 335 recibieron penas de cárcel.

"Estas conductas, en virtud que atacan un bien tan preciado como la salud (...) y consecuentemente ponen en riesgo la seguridad del país, llevan una respuesta fuerte", afirmó Molina.

El código penal cubano establece hasta una año de cárcel para los ciudadanos que incurran en el delito de propagación de epidemias o se nieguen a colaborar con las autoridades sanitarias en tales circunstancias.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.