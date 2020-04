AL y el Caribe superan los 10 mil muertos por coronavirus

París. El número de fallecidos por coronavirus en América Latina y el Caribe superó los 10 mil y los contagios son superiores a 200 mil, según balance realizado por la AFP a partir de datos oficiales.

En total, la región sumaba el jueves a las 07 horas GMT 200 mil 205 casos de la Covid-19 oficialmente diagnosticados de los cuales 10 mil 425 fueron mortales.

Más de la mitad de los fallecimientos de la región se registran en Brasil, país de 210 millones de habitantes.

En el último balance del miércoles por la noche, las autoridades informaron de 5 mil 466 muertos y 78 mil 162 casos positivos, pero según expertos brasileños el número real de contagiados podría ser entre 12 y 15 veces superior, debido a la poca disponibilidad de tests de diagnóstico.

Los estados más golpeados por la pandemia son el de Sao Paulo, con 26 mil 158 contagios y 2 mil 247 muertos y el de Rio de Janeiro, con 8 mil 869 casos y 794 muertos.









29 de abril de 2020. En América Latina más de un millón y medio de presos no reciben visitas, están hacinados, y la mayoría no tienen agua ni jabón para asearse. Mientras otros se encuentran en celdas de castigo con ínfima higiene. Hasta ahora las autoridades penitenciarias reportan casi mil 400 casos confirmados de Covid-19, entre convictos y guardias, con una veintena de muertos en distintos países. La región latinoamericana aún no llega al pico de la pandemia, pero la tensión en los penales continúa en aumento, muchos plagados desde antes de violencia, corrupción y con autogobierno de los presos. Y los motines se multiplican al exigir mejores condiciones sanitarias en estos lugares olvidados por la sociedad latina.