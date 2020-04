AL: entre protestas y la flexibilización de la cuarentena

Santiago. Algunas manifestaciones y hechos aislados de violencia en algunas calles de esta capital se registraron este domingo como parte del rechazo que la gente mantiene al retorno a una “nueva normalidad” que impulsa el gobierno del presidente Sebastián Piñera en medio de la crisis por el coronavirus. En Argentina se relajaban un poco las medidas de cuarentena y Bolivia sopesaba hacer lo propio probablemente los próximos días.

En Santiago, varias decenas de personas, sin superar las 50 máximas permitidas en espacios públicos y ataviadas acordes a los tiempos de coronavirus —con uniformes de plástico blancos, con gafas, mascarillas y manteniendo la distancia social entre ellos— se congregaron en la céntrica Plaza Italia, punto neurálgico de las manifestaciones sociales generadas desde octubre, para mostrar su rechazo al gobierno y a sus medidas durante la pandemia.

Bajo la consigna “Sanitizar, organizar, otra forma de luchar” y portando una gran pancarta en que se leía “Nos queremos que nos quieran, queremos que sepan cuánto lxs queremos”, uno de los voceros de la manifestación, dijo que se reunirán los lunes y viernes siguiendo las reglas impuestas en el país por las medidas sanitarias como una forma de continuar la lucha iniciada el 18 de octubre cuando se produjo un estallido social para reclamar una mayor igualdad de la sociedad chilena.

Los manifestantes también solicitaron la renuncia del ministro de Salud, Jaime Mañalich, al tiempo en que exigieron al gobierno transparencia en sus reportes de contagiados.

Los actos en las calles se producen el día en que se había programado inicialmente un histórico plebiscito en el que los chilenos debían decidir si cambiar o no la Carta Magna de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La consulta se postergó para el 25 de octubre debido a la crisis sanitaria.

En las redes sociales la fecha fue recordada por muchos chilenos que convertían las opciones #Apruebo #Rechazo #ConvenciónConstitucional —una de las dos opciones para diseñar una nueva Constitución— y #26abril en trending topic en el país.

Today a referendum on drafting a new constitution would have taken place in Chile, yet Covid-19 forced it to be postponed until 26th October 2020. This song became the anthem of a nationwide uprising #YoApruebo #ConvencionConstitucional #Octubre https://t.co/gfBMh7QO1m