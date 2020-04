Reprocha Bolsonaro a Sergio Moro por cuestionar destitución de Valeixo

Madrid. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha reprochado este sábado al ya exministro de Justicia y Seguridad Pública, Sergio Moro, que le apoyó cuando éste fue cuestionado por las filtraciones del caso de corrupción 'Lava Jato' en el que trabajaba Moro y que propició la condena del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



"Las filtraciones de 'Lava Jato' comenzaron en junio de 2019. Fueron filtraciones sistemáticas de conversaciones con Sergio Moro con miembros de la Fiscalía. Buscaban anular procesos y acabar con la reputación del exjuez. En julio (los partidos) PT (de Lula) y el PDT pidieron prisión contra él. En septiembre llegaban al Tribunal Supremo. Bolsonaro en el desfile del día 7 hizo eso", ha publicado Bolsonaro en Twitter en un mensaje acompañado de una fotografía del presidente apoyando su mano en el hombro de Moro.



Bolsonaro compara así las filtraciones que perjudicaban a Moro con las declaraciones por parte de Moro cuestionando la destitución del director de la Policía Federal, Maurício Valeixo: "El presidente me dijo que quería colocar una persona afín, que le pudiese pasar informaciones, informes de Inteligencia. El papel de la Policía no es facilitar ese tipo de información", reveló Moro.



En respuesta a las palabras de Bolsonaro de esta mañana, Moro, nombrado ministro tras la victoria de Bolsonaro en las presidenciales tras anularse la candidatura de Lula, ha publicado su propio mensaje en redes sociales.



El mensaje incluye el enlace una noticia que relata cómo Moro pidió investigar al portero de una finca de Bolsonaro en el caso de homicidio de la activista política Marielle Franco.



"Sobre la reclamación en la red social del señor presidente sobre una supuesta ingratitud: yo también apoyé al presidente de la república cuando él fue injustamente atacado. Pero preservar la Policía Federal de la interferencia política es una cuestión institucional, de Estado de Derecho, y no de relaciones personales", ha indicado.



El viernes Moro y Bolsonaro cruzaron una serie de mensajes sobre la intención de Bolsonaro de destituir al director general de la Policía Federal. Moro explicó que le dijo a Bolsonaro que no tenía "ningún problema" en cambiar al director de la Policía, siempre y cuando hubiese una razón justificada, por ejemplo "un error grave" por parte de Valeixo.