Ola especulativa sobre la salud del líder norcoreano

El tabaquismo excesivo, la obesidad y la fatiga motivaron el tratamiento cardiovascular urgente al que fue sometido Kim , afirma otra fuente norcoreana no identificada.

El 15 de abril, en Pyongyang se recordó el aniversario del nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, abuelo de Kim Jong-un, quien a pesar de ser la fecha más importante del calendario político anual, no acudió a la ceremonia.

Insistió en que tiene una buena relación con el líder norcoreano. Si su estado de salud es como reportan los medios, es muy serio , afirmó el mandatario, aunque añadió que nadie ha confirmado eso. Nosotros no sabemos .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deseó lo mejor a Kim, y subrayó que los rumores sobre sus posibles problemas de salud no habían sido confirmados.

Al citar a un alto cargo estadunidense, CNN informó que Washington estaba estudiando informaciones según las cuales Kim Jong-un se encuentra en grave peligro después de una cirugía .

No tenemos nada que confirmar y no se ha detectado ningún movimiento en particular en Corea del Norte , afirmó en un comunicado Kang Mi Seokun, portavoz de la presidencia sudcoreana.

La agencia Yonhap consideró no ciertas las declaraciones de un alto funcionario sudcoreano que habló bajo anonimato, que apuntan que Kim está grave.

Los gobiernos de China y Rusia han decidido esperar que surgan datos oficiales sobre la salud del líder de norcoreano.

La última aparición pública de Kim fue el 11 de abril, cuando presidió una reunión del partido en la cual pidió medidas más severas contra el Covid-19.

Si Kim se ve relegado, el único miembro de la familia con un papel activo dentro del Partido de los Trabajadores es Kim Yo-jong, su hermana menor, de 31 años, quien ya ha ejercido tareas públicas, aunque el hecho de ser mujer en un país con un rígido patriarcado podría jugar en su contra, según analistas.