Tras Covid-19, población deberá acostumbrarse a 'nueva realidad': OMS

Madrid. La población necesitará acostumbrarse a una “nueva realidad” una vez que pase la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, ya que el virus "no va a desaparecer", advirtió el enviado especial del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), David Nabarro.

Sin una vacuna todavía, el experto de la OMS recalcó la necesidad de "estar preparados" para "defender a los más vulnerables" y "aprender cómo interrumpir la transmisión".

"Este virus no va a desaparecer. No sabemos si las personas que han tenido el virus permanecen inmunes y no sabemos cuándo tendremos una vacuna", dijo Nabarro a Radio 4, de la BBC.

"Estoy seguro de que alguna forma de protección facial se convertirá en la norma, entre otras cosas para tranquilizar a las personas, pero eso no significa que se pueda hacer lo que uno quiera cuando está usando una mascarilla", matizó Nabarro.

El Covid-19, surgido hace cinco meses en la ciudad china de Wuhan, ha provocado al menos 125 mil 123 muertos y un millón 956 mil 77 contagios en el mundo, según el balance de la Universidad de John Hopkins.

La cifra de casos diagnosticados positivos sólo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos, algunos sólo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización.

Las autoridades consideran que hasta ahora, unos 471 mil 479 personas se han recuperado del coronavirus.

Las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con mil (802, nuevos muertos y 589 mil 48 casos) Reino Unido (778 nuevos muertos y 93,873 contagios) y Francia (762, 131 mil 361 casos).

Según la OMS, este martes y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 84 mil 122 fallecidos y 996 mil 312 contagios; Estados Unidos y Canadá (25 mil 661 muertos y 619 mil 640 casos; Asia (5 mil 162 fallecidos y 145 mil 541 contagios), Medio Oriente (5031 muertos y 106 mil 630 casos), América Latina y el Caribe (3 mil 1 muertos y 70 mil 213 contagios), África 865 muertos y15 mil 969 casos) y Oceanía (78 muertos y 7 mil 652 contagios).

La OMS prorrogó la alerta de emergencia sanitaria internacional por el brote de ébola tras dos nuevos casos en la ciudad de Beni que provocaron el cierre de dos centros médicos y la puesta en cuarentena de todo su personal.

Desde que comenzó el brote se han detectado 3 mil 456 casos de ébola, con las provincias de Ituri y Kivu Norte como principales focos de la enfermedad, con un total de 2 mil 276 fallecidos, una tasa de mortalidad en torno al 66 por ciento.