Acuerdo de la OPEP salvará miles de empleos en EU: Trump

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el domingo el acuerdo global para recortar la producción de petróleo anunciado por la alianza OPEP+, destacando que salvará empleos en la industria de energía estadunidense.

The big Oil Deal with OPEC Plus is done. This will save hundreds of thousands of energy jobs in the United States. I would like to thank and congratulate President Putin of Russia and King Salman of Saudi Arabia. I just spoke to them from the Oval Office. Great deal for all!