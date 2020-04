EU quiere derrocar a Maduro con el pretexto del narcotráfico: Rusia

Irina Akimushkina –profesora de la Universidad de Humanidades de Moscú– apoya esta tesis, como columnista invitada del periódico Nezavisimaya Gazeta, con tres hechos recientes provocados por Trump: calificar al presidente de Venezuela como una suerte de “padrino de los cárteles” de América Latina; las fuertes presiones para relegir al frente de la OEA al ex canciller uruguayo Luis Almagro, acérrimo enemigo de Maduro, y la propuesta de formar un gobierno de transición para convocar a elecciones presidenciales.

Las presiones sobre Venezuela hacen recordar lo que sucedió hace 30 años en Panamá, cuando el Pentágono llevó a cabo una intervención militar para cambiar el gobierno y encarcelar a su presidente, el general Manuel Antonio Noriega.

Pero en este momento incluso no sería necesario que Estados Unidos se involucre en una guerra directa con el bien pertrechado ejército de la república bolivariana y bastaría con que los buques de su Armada, junto con sus aliados en la región, principalmente Colombia y Brasil, intensifiquen el bloqueo a Venezuela, opina Akimushkina.

Washington busca imponer a un subordinado

Vladislav Shuriguin, desde las páginas de Zavtra, está convencido de que Washington no parará hasta imponer en Caracas un gobernante subordinado a sus intereses, como ocurrió en Panamá a raíz de la operación Just Cause (Causa Justa), como denominó eufemísticamente la intervención militar que lanzó en diciembre de 1989 y que, 40 días más tarde, terminó con Noriega en la cárcel.

Entonces, apunta el articulista, Estados Unidos se propuso manejar los hilos de un gobierno de títeres que revisara las condiciones del tratado del Canal de Panamá de tal manera que las 14 bases militares que tenía en ese país pudieran quedarse ahí después de 2000, cuando se había acordado cerrarlas .