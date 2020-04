Condenan en Ecuador a 8 años de prisión al ex presidente Correa

Miércoles 8 de abril de 2020. Quito. El ex presidente Rafael Correa (2007-2017) fue condenado ayer a ocho años de prisión por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, que lo encontró culpable de corrupción en la causa Sobornos 2012-2016, y dictó otras sentencias contra 19 ex funcionarios y empresarios, en medio del colapso por la pandemia del Covid-19.

Correa replicó desde Twitter: de seguro ganaremos en las instancias internacionales y aseguró que todo esto es falso. Pidan algún contrato o egreso que se haya dado por pago a la persona responsable del mismo... no existe. No se ha probado nada. Son los jueces prepagos .

En declaraciones al canal ruso RT, donde tiene un programa, el ex mandatario afirmó que la determinación judicial se produjo para limitar sus aspiraciones electorales y desviar la atención de la emergencia sanitaria y de la crisis de los cuerpos insepultos en el puerto de Guayaquil.

El gobierno de Lenín Moreno, quien desarticuló los programas sociales de Correa, no podrá solicitar la extradición del ex gobernante, quien vive en Bélgica, hasta que la sentencia esté en firme.

El fallo añade que para Correa, Jorge Glas Espinel (ex vicepresidente) y otros ex funcionarios se determinan las penas privativas de libertad de ocho años, a cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 287 del Código Penal .

Correa reside en Bélgica desde mayo de 2017, luego de traspasar el poder a su entonces amigo Lenín Moreno, de quien se distanció en medio de acusaciones mutuas. Glas está preso por corrupción relacionada con el caso Odebrecht.

También fueron sentenciados a ocho años de prisión Alexis Mera, ex secretario jurídico de la presidencia; María de los Ángeles Duarte, ex ministra de Transporte; Walter Solís, ex secretario del Agua; Vinicio Alvarado, ex secretario general de la Administración; Viviana Bonilla, ex gobernadora de Guayas, y Christian Viteri, ex legislador.

Diez empresarios también fueron condenados a la misma pena. Pamela Martínez, ex asesora presidencial y testigo protegido de la Fiscalía, fue condenada a 38 meses y 12 días de cárcel por su colaboración en el caso, mientras su asistente, Laura Terán, recibió 19 meses y seis días de prisión, por ser cómplice.

Correa fue acusado de ser la cabeza de una estructura criminal que recibía sobornos de empresarios para financiar campañas de su partido, Alianza País, a cambio de otorgar contratos de obra pública.

Según la fiscal Diana Salazar, en la cúspide de la estructura criminal estaba Correa y a partir de ahí sus funcionarios ejecutaban las órdenes que daba.

Salazar argumentó en el proceso que entre 2012 y 2016 esa trama recaudó un monto superior a 7.5 millones de dólares: 6.5 millones por el mecanismo de cruce de facturas y 1 millón de dólares en efectivo.

El juez Iván León señaló que las pruebas presentadas durante la audiencia permitieron probar que los sobornos entregados fueron reportados al nivel jerárquico superior de la organización, es decir, al entonces presidente Correa y su vicepresidente Glas.

Por esto, el tribunal confirmó –más allá de cualquier duda razonable– la responsabilidad de los procesados en la estructura de corrupción investigada por la Fiscalía, según el fallo.