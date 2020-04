Cubrebocas no son “la solución milagro” ante el coronavirus: OMS

Ginebra. La OMS negó que las mascarillas sean "la solución milagro" para frenar la pandemia de Covid-19 y su uso generalizado entre la población solo se justifica cuando el acceso al agua para lavarse las manos sea limitado o resulte difícil mantener la distancia física.

"No hay respuesta binaria, ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de Covid-19", subrayó el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa telemática desde Ginebra este lunes.

El director de la OMS condenó las "declaraciones racistas" de científicos que pretenden que África sea un "terreno de pruebas" para una vacuna contra la Covid-19.

"Este tipo de declaraciones racistas no hacen avanzar nada. Se oponen al espíritu de solidaridad. África no puede ser y no será un terreno de pruebas para ninguna vacuna", afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, también ex ministro de Relaciones Exteriores de Etiopía, en una rueda de prensa desde Ginebra. "La herencia de la mentalidad colonial debe terminar", agregó.