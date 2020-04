“NY parece una película de terror” dice mexicana residente

Mexicali. Lo que está pasando en Nueva York parece copiado de una película de ciencia ficción o de terror. Es una prueba de resistencia muy difícil para la humanidad, sobre todo para las ciudades que han sido las más perjudicadas, porque nadie sabe cuándo va a terminar, las restricciones cada vez son más, señala en entrevista Lucy Durán, una mexicalense que desde hace un año se mudó de Montreal a Manhattan por cuestiones de trabajo y, sana, le ha tocado ver el cambio de rostro de esa ciudad.

"La situación no se ve muy bien en Nueva York, pensé regresar a Mexicali para estar con mi familia en estos momentos, pero lo malo de este virus es que lo puedes tener sin presentar síntomas y no me gustaría poner en riesgo a mis papás", comenta a La Jornada.

No es para menos, a Nueva York se le considera el epicentro del coronavirus en Estados Unidos. En un centro de Convenciones de Manhattan se instaló un centro hospitalario de emergencias, al igual que en el icónico Central Park y la semana terminó con 630 muertes en 24 horas para más de 3 mil 565 decesos por Covid19 y los casos confirmados superaron los 113 mil pacientes.

Ingeniero por el Instituto Tecnológico de Mexicali labora en Bombardier, empresa que obtuvo el contrato para modernizar los vagones del metro en Nueva York, la misma que equipó al metro de la Ciudad de México a fines de la década de los sesenta. De hecho, la mexicalense es una de las coordinadoras de ese proyecto que se encuentra detenido desde finales de marzo y que está en proceso de conclusión.

"Al principio me preocupé de saber que tanta gente se quedó sin trabajo y que nadie está a salvo de perderlo, pero después de estar un mes en aislamiento social hay días muy difíciles pues no tengo familia aquí, tampoco conozco a infinidad de personas en Nueva York", asegura mientras advierte que si sale de esta situación sana mental y físicamente será uno de sus mayores retos y logros de vida.

Lucy Durán hace un recuento sobre lo que le ha tocado vivir en Manhattan: el 25 de marzo nos informaron la implementación de licencia de trabajo sin goce de sueldo para 12 mil 400 empleados de la empresa en Canadá. Para ese entonces yo trabajaba desde principios de marzo en casa.

Esa misma semana nos hicieron saber que la operación en Nueva York tendría que ser reducida a las actividades esenciales, de la cual la prioridad son las emergencias.

Coordina la cadena de suministro y modificaciones en el proyecto que por concluir para el metro de la ciudad de Nueva York. Me enviaron aquí desde San Bruno, en Quebec, en marzo de 2019 para apoyar al equipo de Introducción de producto en la coordinación de las modificaciones y ajustes que se le hacen a los trenes cuando son puestos en servicio.

Mi trabajo consiste en asegurarme y facilitar que los materiales, herramientas y recursos humanos estén disponibles para ejecutar modificaciones en diferentes sistemas dentro y fuera de los nuevos trenes que la compañía en la que trabajo entregó recientemente a nuestro cliente, en este caso la autoridad de transporte de la ciudad de Nueva York, así como dar seguimiento con nuestros proveedores en asuntos comerciales y de soporte técnico.

Desde hace un mes nos hemos adaptado para evitar contagios, el acceso está restringido a proveedores y contratistas, las autoridades de transporte de NY están protegiendo a sus empleados que no están autorizados a trabajar con nadie al menos que sea totalmente esencial, al igual que la compañía en donde trabajo a nosotros.

Esto ha impactado enormemente la capacidad y el tiempo que toma ejecutar las actividades y complica la planeación de las mismas, la directiva es que ningún miembro de nuestro equipo puede trabajar junto a otro, como normalmente lo hacen los equipos técnicos en Introducción de producto.

Todos los días a las 8 de la mañana se hace una conferencia telefónica para revisar nuevas directivas y actualizar información acerca del Covid19, además de revisar y darle seguimiento a las prioridades del proyecto.

En los primeros días de abril, Lucy Durán se mudó de departamento, luego de estar 13 meses en Manhattan,. Empacó sus cosas y se "movió" a dónde vivirá en lo que termina la crisis de Covid 19.