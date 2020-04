Fallece Rafael Callejas, ex presidente de Honduras

Tegucigalpa. El ex presidente hondureño Rafael Callejas, quien salió ileso de acusaciones de malversación de caudales públicos, murió el sábado a los 76 años en Estados Unidos mientras esperaba su condena en un escándalo de corrupción en la FIFA, dijeron familiares.

El ex mandatario conservador, quien gobernó Honduras de 1990 a 1994, falleció de un infarto en Atlanta durante su prisión domiciliaria, aguardando la sentencia por su participación en el sonado caso de corrupción en el ente rector del fútbol mundial entre 2015 y 2016.

Callejas, quien se entregó a las autoridades estadunidenses a finales del 2015, fue diagnosticado con leucemia en 2018.

Durante su mandato, Callejas impulsó un ajuste estructural de la economía que provocó una inflación de 36.7% durante su primer año de gobierno, la más alta registrada en la historia del país.

Pero el ex mandatario, quien inició su carrera sirviendo a gobiernos militares de facto en las décadas de 1960 y 1970, no es recordado por sus severas medidas de ajuste económico, si no por la corrupción que marcó a su gobierno y la habilidad con la que sorteó las acusaciones.

El escándalo más sonado fue el llamado "Petrolazo", mediante el que se habrían transferido unos 28 millones de dólares a la cuenta presidencial y que se usaron entre otras cosas para financiar viajes, gastos de su familia y para pagar coimas a políticos y periodistas, según el Ministerio Público.

Los fondos provenían de un llamado Fondo Petrolero creado para amortiguar internamente el precio de los combustibles cuando se dispararan en el mercado internacional.

Callejas fue el tercer presidente de Honduras tras el retorno de gobiernos civiles al poder después de casi 20 años de regímenes militares.