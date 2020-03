Colombia ensaya cuarentena con más de la mitad de su población

Bogotá. Casi 25 millones de personas están en cuarentena vigilada en Colombia, en el ensayo de una medida que abarca a más de la mitad de la población del país y se prevé alcance todo el territorio en los próximos días ante la pandemia del nuevo coronavirus.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, lidera la iniciativa que inició la medianoche del jueves y se extenderá hasta las primeras horas del martes.

"Es la primera vez en Colombia, por coordinación entre la presidencia y mandatarios locales, que cerca de 20 millones de colombianos estarán (...) en simulacro de cuarentena", dijo en entrevista con W Radio.

Simultáneamente, entró en vigor el aislamiento obligatorio de los mayores de 70 años hasta el 31 de mayo en todo el territorio por orden del gobierno nacional.

Parmenio Vinasco, de 83 años, se refugió en la finca de un pariente en Peñalisa, un municipio próximo a Bogotá. Según dijo a la AFP, a su familia le daba "como miedito que yo me quedara en Bogotá, que de pronto no hiciera caso y me fuera a callejear".

Vinasco igual cree que el gobierno se ha demorado en "tomar medidas más drásticas" para enfrentar la pandemia.

Además de la capital, donde viven unos siete millones de habitantes, los departamentos de Cundinamarca, Meta, Boyacá y Santander (centro) se unieron al simulacro.

En la noche también se sumarán Antioquia y el Valle del Cauca, y sus capitales Medellín y Cali, la segunda y tercera ciudad del país, respectivamente. Poco más de la mitad de los 48 millones de colombianos siguen la cuarentena.

"Este es justamente el momento oportuno, antes de que tengamos un contagio masivo; antes de que estemos en una emergencia mayor", destacó López.

Con 145 casos detectados desde el 6 de marzo, ninguno mortal, Colombia se ha ido blindando contra la pandemia. El presidente Iván Duque dispuso el cierre de fronteras y la prohibición de vuelos internacionales a partir del lunes, además de la suspensión de eventos masivos y las actividades de bares y discotecas

Sin embargo, a diferencia de otros países, no ha recurrido al toque de queda o el confinamiento general, aunque las autoridades creen que es cuestión de días para que esto último ocurra.

En un primer balance, la alcaldía de Bogotá reportó 216 sanciones por incumplimiento del decreto de cuarentena, que van desde multas hasta cárcel.

Antes de que comenzara a regir la medida, hubo atascos en una de las salidas de Bogotá. Muchos salieron a fincas cercanas por miedo o precaución frente a un estallido de casos en la capital, donde se registra la mayoría de contagios.